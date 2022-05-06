宜蘭補助弱勢500元買快篩 議員批買不到、建議直接發

宜蘭縣政府宣布補助近5000戶經濟弱勢家庭，每戶500元購買快篩試劑。民進黨議員陳俊宇直言，自己跑3趟藥局都買不到，建議直接購買再發放，美意才百分百；國民黨議員認為不是縣府不買，而是中央控管，現在想買也買不到。縣府社會處長林蒼蔡回應，大量購買確實有困難，希望獲補助者能實際用來買快篩試劑，以降低疫情衝擊。

縣府日前宣布將補助低收入戶、中低收入戶家庭，每戶500元購買試劑，民眾無需申請，5月25日起直接匯入其帳戶，全縣近5000戶受惠；約250萬元的經費來源為宜蘭縣社會救助金專戶。

宜蘭縣議會今天進行縣府社會處、衛生局單位質詢，議員陳文昌質疑，縣府幫助弱勢，但重點是買得到嗎、民眾會去買嗎，若兩個目的無法達成，政策便失去意義。議員林麗指出，弱勢比我們還更容易買到快篩試劑嗎，希望縣府有心在做，「是要便民而非擾民。」

議員呂惠卿表示，今年是選舉年，會不會讓人聯想是在買票，如果縣府都買不到快篩試劑，500元的目的就不是防疫。議員陳俊宇分享自身經驗，去藥局3趟都買不到，各藥局配銷量固定，又要求中低收入戶拿500元去買，「我覺得去買的機率應該蠻低。」

國民黨議員莊淑如、林岳賢、楊弘旻肯定縣府照顧弱勢的美意，莊淑如表示，縣府要直接發快篩試劑，也要中央能夠提供足夠的量。

林岳賢認為，快篩試劑是中央控管，縣府不是不買，是想買也買不到，直言美意被扭曲；繼口罩之亂、搶疫苗之亂，現在變快篩之亂，都是中央政府造成。楊弘旻認為，中央直接給藥局快篩試劑，量都不夠，宜蘭縣配合中央同步防疫作為，民進黨罵縣府，根本是打臉中央。

縣府社會處長林蒼蔡回應，照顧弱勢是責無旁貸，現在疫情嚴峻，縣府大量購買快篩試劑確實有困難。相較於高雄印製兌換券，再透過村里幹事發放，考量群聚而未採此方式。

林蒼蔡表示，比起縣府大量購買，獲補助者去排隊購買，應該買得到。縣府政策是希望能及早控制疫情， 也會加強宣導、呼籲民眾能將500元實際用來買快篩試劑。