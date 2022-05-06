台東海端私地設光電遭村民反對 縣府盼業者溝通

台東海端鄉某私有地申設太陽光電，因位布農族部落旁，業者昨晚召開說明會，到場族人均表反對。台東縣政府表示，私有地不受限原基法需諮商同意權，但希望業者多溝通。

光電業者在海端鄉廣原村大埔部落旁一處1.5公頃私有地申設太陽能光電，當地布農族人認為須依據原住民族基本法取得部落的諮商同意，在尚未取得前不同意業者動工。

光電業者昨晚在部落召開說明會，到場的居民幾乎一致反對，且要業者及地主「通通滾出去」。

到場居民說，光電案的光線反射恐影響生活及行車安全，遇風災面板若損壞恐導致村民危安，面板內化學成分將對環境造成影響，同時造成村民焦慮並影響身心理健康，嚴重影響部落整體環境。

居民表示，光電案恐嚴重破壞部落未來推動食農教育及農業觀光，形成政府推動青年返鄉從農卻沒農地可做，廠商業者賺錢村民受害、地主收租賺錢村民受害。

另有居民說，「地主是缺錢嗎？缺電嗎？為什麼要跟廠商勾結呢？今天的光電板會影響我們的後代子孫，地主廠商通通滾出大埔部落」。

居民指出，這案與知本傳統領域光電案、池上公有地光電案內容大不同，總而言之，相關法令例如原基法，私有地也需適時導入合宜民情的元素，或許才能達到部落的共識，也或許不會引起部落的怒吼。

台東縣政府日前對此案發布聲明，此開發案於公元2020年7月31日前即取得台電核准再生能源發電設備併聯審查意見書，也符合農委會2020年7月28日修正「農業用地變更使用審查作業要點」第7點之1但書規定，此農牧用地得申請變更使用。

其次，開發基地為私有地，無須依原基法經部落諮商同意，但為降低附近居民疑慮，要求廠商須召開地方說明會，持續與附近居民積極溝通協調。

另外，此案自2019年12月23日申請，2021年5月18日核准興辦事業計畫，期間依各相關單位審查意見歷經多次修正，並通過水保審核，一切符合相關規定程序辦理。