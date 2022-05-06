花蓮礦石稅條例卡關中央 業者爽挖礦議員質疑不當得利

花蓮縣礦石稅自治條例因財政部遲未召開審查會，在中央卡關半年多，業者持續開採，縣府卻收不到一毛錢，短徵好幾億元稅收，議員今在議會質疑是否涉及「不當得利」，要求縣府想辦法；地方稅務局長呂玉枝說，徵稅須有法源依據，會再與財政部溝通。

花蓮縣議會定期會今天議程為地方稅務局工作報告，呂玉枝簡報地方稅各項稅捐收入，今年度預算數30億餘元，比去年的38億餘元少了8億元，主要就是礦石稅短徵。包括笛布斯．顗賚、林源富、張美慧等議員都相當關切。

笛布斯．顗賚說，礦石稅遲遲無法開徵，這段期間業者還是繼續開採，沒繳稅又可以採礦，是不是不當得利？有沒有補繳可能？張美慧詢問礦石稅的推動流程和執行方式，是否一定得中央同意才能開徵？林源富建議是否可先開專戶，讓業者存放暫收款，待中央審查同意後就能動支。

呂玉枝表示，依據「地方稅自治條例報中央機關備查之統一處理程序」，縣市政府開徵地方稅，必須報請內政部、財政部及行政院主計總處備查，並由財政部邀集相關單位、學者專家組成審查會審查，函復後才能開徵。

呂玉枝說，縣府去年10月29日將獲議會通過的自治條例提送中央備查，但至今財政部未開審查會，縣府多次溝通，獲得的回覆都是「在蒐集資料」。

她表示，礦石稅每個月稅收8000萬元，無法開徵確實影響花蓮稅收鉅大，但課稅一定要有法源依據，沒獲得中央審議通過並公布實施，就無法開徵，業者則是依礦業法相關規定開採，不受有無繳納礦石稅影響。

有業者表示，雖然縣府還未公告實施，但已在年度預算編列礦石稅的支出，一旦縣府開徵就會如期繳納，並非業者挖礦不繳稅。

花蓮原有礦石稅自治條例到去年7月施行屆滿，縣府重提新版本，採依開採量每公噸開徵50到70元不同的級距與累進式開徵，去年10月獲得縣議會通過，但因卡在中央，至今無法公告實施，短徵至少10個月，若以每月8000萬元計算，損失約8億元。