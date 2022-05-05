國民黨花蓮縣黨部聘13鄉鎮黨部主委 下月展開選舉提名

國民黨花蓮縣黨部召開全縣13鄉鎮市黨部主委聯席會議，聘任前縣黨部主委鄒永宏為榮譽主委兼花蓮市黨部主委，及12人為各鄉鎮市黨部主委。縣黨部主委張逸華表示，將在全縣村里佈建近900名小組長，5月中旬完成輔選工作講習，6月起展開年底5合1提名及輔選工作。

張逸華表示，感謝卸任區黨部主委過去的辛勞付出，對於新聘任的各鄉鎮市黨部主委，未來2年將面臨地方5合1及總統與立委選舉，任務艱辛。

張逸華指出，當前「以黨輔政」，就是動員基層幹部與組織力量，協助縣府及鄉鎮市公所做好防疫工作；而5合1選舉提名與輔選，縣黨部將在5月底前，完成地方黨部3級組織整編及聘任，包含縣黨部委員會、選舉提名委員會、考紀委員會、廉能委員會及各鄉鎮市黨部委員會。

花蓮縣長徐榛蔚以中央委員身分到場，感謝每位主委在如此艱困之際，願意接下地方黨部的重任，一起為團隊努力，不離不棄繼續堅守岡位，她說，疫情之下，從去年搶購口罩亂象、疫苗配量不足，到現在隔離政策一變再變、實名制搶購篩劑等，大家要更積極防疫、團結，以度過難關。

花蓮各鄉鎮市黨部主委分別為，花蓮市主委鄒永宏、秀林鄉主委李繼生、新城鄉主委柏江生、吉安鄉主委黃金發、壽豐鄉主委葉鯤璟、鳳林鎮主委朱錦龍、萬榮鄉主委朝金生、光復鄉主委林清水、豐濱鄉主委詹貴城、瑞穗鄉主委陳進光、玉里鎮主委黃夏明、卓溪鄉主委呂必賢、富里鄉主委詹金富。