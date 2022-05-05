快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨花蓮縣黨部聘13鄉鎮黨部主委 下月展開選舉提名

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華（左）聘任鄒永宏（中）為榮譽主委兼花蓮市黨部主委，縣長徐榛蔚（右）致意見證。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華（左）聘任鄒永宏（中）為榮譽主委兼花蓮市黨部主委，縣長徐榛蔚（右）致意見證。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

國民黨花蓮縣黨部召開全縣13鄉鎮市黨部主委聯席會議，聘任前縣黨部主委鄒永宏為榮譽主委兼花蓮市黨部主委，及12人為各鄉鎮市黨部主委。縣黨部主委張逸華表示，將在全縣村里佈建近900名小組長，5月中旬完成輔選工作講習，6月起展開年底5合1提名及輔選工作。

張逸華表示，感謝卸任區黨部主委過去的辛勞付出，對於新聘任的各鄉鎮市黨部主委，未來2年將面臨地方5合1及總統與立委選舉，任務艱辛。

張逸華指出，當前「以黨輔政」，就是動員基層幹部與組織力量，協助縣府及鄉鎮市公所做好防疫工作；而5合1選舉提名與輔選，縣黨部將在5月底前，完成地方黨部3級組織整編及聘任，包含縣黨部委員會、選舉提名委員會、考紀委員會、廉能委員會及各鄉鎮市黨部委員會。

花蓮縣長徐榛蔚以中央委員身分到場，感謝每位主委在如此艱困之際，願意接下地方黨部的重任，一起為團隊努力，不離不棄繼續堅守岡位，她說，疫情之下，從去年搶購口罩亂象、疫苗配量不足，到現在隔離政策一變再變、實名制搶購篩劑等，大家要更積極防疫、團結，以度過難關。

花蓮各鄉鎮市黨部主委分別為，花蓮市主委鄒永宏、秀林鄉主委李繼生、新城鄉主委柏江生、吉安鄉主委黃金發、壽豐鄉主委葉鯤璟、鳳林鎮主委朱錦龍、萬榮鄉主委朝金生、光復鄉主委林清水、豐濱鄉主委詹貴城、瑞穗鄉主委陳進光、玉里鎮主委黃夏明、卓溪鄉主委呂必賢、富里鄉主委詹金富。

花蓮 徐榛蔚

相關新聞

台東開挖2噸黃金落空！ 尋夢人向國產署申請展延開挖

嘉義69歲安姓老翁為完成父親遺願，找劉姓合夥人合法申請手續後，上月7日僱工以怪手等機具，在台東知本捷地爾空地開挖2公噸「...

國民黨花蓮縣黨部聘13鄉鎮黨部主委 下月展開選舉提名

國民黨花蓮縣黨部召開全縣13鄉鎮市黨部主委聯席會議，聘任前縣黨部主委鄒永宏為榮譽主委兼花蓮市黨部主委，及12人為各鄉鎮市...

基隆圖書館服務升級 10日起3區圖書館全年度增夜間開放

為提供市民更便利的閱讀服務，基隆市文化局今天宣布自10日起，七堵區百福圖書館、信義區圖書館、安樂區圖書館等3館，將全年延...

基隆槓子寮走山汛期將至居民憂 擔心雨季來籲加快搶修

基隆深澳坑槓子寮山2月大規模走山，目前還在搶修階段，居民擔心汛期將至，不穩定的山坡如再因雨下滑，災情恐擴大。市府工務處表...

農友質疑光豐農會理監事選舉黑箱 總幹事強調依法行政

花蓮縣光復鄉10餘名農友，不滿光豐農會理監事等核心幹部是自己人，質疑選舉黑箱作業，更認為不夠照顧原住民小農，讓年輕農友看...

勤務制度因應疫情採勤2休2 宜蘭縣政府消防局再擴編

昨天是世界消防員日，打火兄弟全年無休，薪資福利、工時待遇備受關注。宜蘭縣議會今天消防局業務報告，縣議員蔡金惠指出，有消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。