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基隆圖書館服務升級 10日起3區圖書館全年度增夜間開放
為提供市民更便利的閱讀服務，基隆市文化局今天宣布自10日起，七堵區百福圖書館、信義區圖書館、安樂區圖書館等3館，將全年延長開放時間，周二至周六開放至夜間9時，使閱讀服務更升級。未來將參考試辦狀況，再擴加增延長開放區圖。
不少民眾反映夜間有閱讀及借閱圖書需求，尤其是學生，但各區圖書館只有開到下午5時，希望增加夜間開放更為便民。
文化局長陳靜萍說，今年文化局首度完成全市公共圖書館的行政體系整併，不同於過去由各區公所分別管理，文化局以專業治理方式，將全市10個公共圖書館整合由文化局統籌管理。為讓服務能更便民，經過統計各區圖書館的借閱量後，選出使用率相對較高的3館，率先試辦全年度延長開放服務，期望能夠更加貼合民眾的使用需求，提升城市閱讀風氣。
陳靜萍說，去年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，基隆首度獲得閱讀績優城市，在人口50萬以下整體閱讀力績優城市第三名。此外，閱讀力指標在全國各縣市中，「每人持證比例」高達90%、「每人到館次數」3.2次同獲佳績，榮獲第一及第二名的殊榮。
此外，考量近期疫情發展，為兼顧閱讀品質並考量民眾健康安全，各區公共圖書館皆加強日常清潔與消毒作業，並備有圖書殺菌消毒機供讀者利用。同時，文化局亦持續提供智慧閱讀站點服務，包含基隆車站、七堵車站以及基隆婦幼福利中心等3點自助取書服務，讓市民能夠讀得安心，相關資訊詳基隆市文化局粉絲專頁。（https://reurl.cc/VXeMGQ）
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