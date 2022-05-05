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基隆槓子寮走山汛期將至居民憂 擔心雨季來籲加快搶修

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆槓子寮走山汛期將至居民憂，擔心雨季來籲加快搶修。記者游明煌／攝影
基隆槓子寮走山汛期將至居民憂，擔心雨季來籲加快搶修。記者游明煌／攝影

基隆深澳坑槓子寮山2月大規模走山，目前還在搶修階段，居民擔心汛期將至，不穩定的山坡如再因雨下滑，災情恐擴大。市府工務處表示，市府已在山坡上方做排樁，防止土石繼續崩塌，下方也有設防洪池，下方土石因含水量太大無法清運，將在10天內恢復原有的排水系統。

基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡2月23日晚，疑因連日大雨發生嚴重坍方走山情況，經結構技師現勘發現，除了原有山坡外，發現有不少疑為回填土方，市府疑遭傾倒廢棄物及土方，由檢方調查中。近6萬立方土方下滑，五期重劃區的教忠公園受波及，滿布土石。

市議員韓世昱、陳宜、前立委謝國樑服務處等會同市府相關單位今天到現場會勘，附近居民也聚集關心，居民說，目前汛期到了，雨季將至，但現場搶修進度慢，擔心大雨再來崩塌範圍會擴大，居民都很擔心安全受到威脅，社區附近有就有大堆土石。

劉住戶姓表示，近日看到山坡又有滑落情況，梅雨季節和颱風季要到了，希望加速復建工程進行，並讓居民知道進度。

韓世昱說，10天內要恢復舊有的排水系統，1周內將工程進度做成書面資料讓住戶了解。市府工務處養護工程科長簡翊哲指出，市府已在山坡上方做排樁避免土石繼續崩塌，下方也設置做防洪池，原本要清運下方的土石，但含水量太大無法清運，會在10天內先恢復原有的排水系統。

基隆槓子寮走山汛期將至居民憂，擔心雨季來籲加快搶修。記者游明煌／攝影
基隆槓子寮走山汛期將至居民憂，擔心雨季來籲加快搶修。記者游明煌／攝影
基隆槓子寮走山汛期將至居民憂，擔心雨季來籲加快搶修。記者游明煌／攝影
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基隆 崩塌

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