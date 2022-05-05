農友質疑光豐農會理監事選舉黑箱 總幹事強調依法行政

花蓮縣光復鄉10餘名農友，不滿光豐農會理監事等核心幹部是自己人，質疑選舉黑箱作業，更認為不夠照顧原住民小農，讓年輕農友看不到未來，也未善盡推廣行銷及輔導責任，要求農會改革並公開透明。農會總幹事張明發表示，理監事選舉皆依法辦理，絕無黑箱，無奈認為這是「政治操作」。

光復鄉10多名農友今天在光豐農會門口集結抗議，手拿「抗議農民會員權利被侵害」、「還原農權益」等布條和看板。農友鄭桂鐘表示，有不少農會會員反應，歷年只能收到投票通知，從未看到登記候選人通知，質疑這1、20年農會理監事都是原班人馬輪流擔任，農會應要保障農民的權利與福利，選舉卻是黑箱作業，要求農會資訊公開透明。

務農15年的阿美族農友蘇建昌說，光復鄉有8成60歲以下的原民耕地，耕作面積400多公頃，卻因農會會員規定1戶1人，會員資格與土地都是長輩所有，但長者多為生病臥床多，根本無法務農，導致青壯年農友無法入會，更沒辦法申請貸款、融資，農會也不幫忙輔導、推廣，希望農會能面對現代社會的問題，改革內部體系。

光豐農會總幹事張明發回應，農會選舉皆依法辦理，理監事參選名單都會送縣府審核核備，核准後才能成為候選人；會員有分正式會員與贊助會員，正式會員才有被選舉權、投票權，且正式會員的資格要自耕1分地以上，只要符合資格，非常歡迎農友加入。

針對農友申貸，張明發表示，只要合法、資格符合就能申請貸款，甚至光豐農會還有原住民低利貸款，並無不受理農友貸款；農會近年研發、輔導紅藜、樹豆等農特產品，行銷在地特色農業。張說，尊重農友抗爭的意見，也與陳抗人溝通過，釋出善意，個人懷疑「這一切是政治操作」。