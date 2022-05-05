勤務制度因應疫情採勤2休2 宜蘭縣政府消防局再擴編

昨天是世界消防員日，打火兄弟全年無休，薪資福利、工時待遇備受關注。宜蘭縣議會今天消防局業務報告，縣議員蔡金惠指出，有消防員反應工時太長，比起一般勞工多了上百小時，且加班費申請有上限，其餘時數換嘉獎，她直言，「嘉獎可以幹嘛，可以買奶粉嗎？」

蔡金惠今天提到，消防員每月工時300至400小時，遠高於公務人員、勞工，超時狀況嚴重。她說，消防員工作若過勞、過累，恐影響出勤救災，要是休假制度不健全，心情會大受影響，更質疑「加班怎麼會沒有加班費。」

消防員工作是輪班制，宜蘭縣政府消防局長徐松奕回應，外縣市做法有勤1休1、勤2休2，前者缺點是家住外縣市的消防員，返家不便，因此調查同仁對於勤2休2的意願。

消防局表示，相較於過去為勤2休1、可補休3天，每月上班16天，實際工時384小時，勤務制度因應疫情分流，4月19日起已改採勤2休2，每月上班15天，總工時減少為360小時。勤2休2是否將成常態，徐松奕說近期會再行討論、規劃。

至於宜蘭縣消防人力，徐松奕說，目前編制員額為360人，縣長林姿妙已准予擴編161人，現階段要報銓敘部分員進用，員額會有多少則待核定。他強調，「只要消防署有人，就會盡量去爭取。」