基隆確診飆升社工弱勢熱線關懷 大雨送吃食摔跤好暖心

基隆市確診個案不斷增加，每日已破千，市府社會處社工團隊，加強低收、中低收家庭內有6歲以下孩童約380戶506人列為關懷對象，透過主動關懷方式，提供諮詢、托育、經濟支持等各項整合性服務，從4月25日啟動至今。一名社工得知關懷家戶家中沒有食物，大雨中背起物資穿雨衣騎車送達，途中還摔了一跤，讓民眾好感動，也十分不捨。

疫情期間社工的關懷讓不少家庭感受到溫暖，一名單親媽媽扶養多個孩子，接起社工電話的第一句話不安地說「我的小孩發燒了，怎麼辦」。社工除安撫情緒外也確認孩子身體狀況、討論家庭空間分配及防疫措施，同時協助聯繫社區網絡及協調餐食物資。

當社工帶著物資前來，雖然隔著一道大門，還是聽到孩子們大喊「我們在這邊，我們很乖」，她說，很感謝社工陪伴一起面對病毒。

另有一名新住民，先生中風，家中有4名年幼子女，確診隔離後由社工協助連結鄰近教會及里長，合力採購物資及藥品，社工發現她沒有辦法負擔額外費用，與區公所及衛生局積極聯繫下，協助申請急難救助減輕負擔，並由衛生局協助安排就醫。

社工督導王柔諭說，在進行500關懷專案過程，有些家庭面臨的困境並不是社工關懷就能立刻滿足或解決，有時候難免挫折焦慮。

有一名社工因為關懷的家戶家中已經沒有吃食，所以趕緊在大雨中背起物資、穿上雨衣、騎車前往，雖然媽媽在電話中已不斷提醒住屋處有大彎陂，但社工在情急及雨勢滂沱下果真滑倒，社工回憶物資如天女散花般散落，但當下只想到物資掉了，也忘了看看自己是否受傷，趕緊將麵條、罐頭、米、泡麵及孩子們最期待的餅乾撿起。

物資放妥後社工與媽媽、孩子們視訊，孩子們露出燦爛的笑容，享用著物資裡的餅乾，見社工一臉狼狽樣的媽媽滿是心疼告訴跟社工說，要先照顧好自己，道出滿滿的感謝。