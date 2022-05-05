兒孫3人皆從警 宜蘭柯陳連琴獲警政署表揚警察模範母親

宜蘭縣大同鄉四季村柯陳連琴，其兒孫投身警界服務逾25年，在當地傳為佳話。警政署警察模範母親有12位，宜蘭縣由她榮獲，宜蘭縣政府警察局長林新晃於母親節前夕，代表警政署頒獎表揚，其警察兒子、家人陪同出席，場面溫馨感人。

今年90歲柯陳連琴為泰雅族四季部落人，待人處事正直包容，敦親睦鄰、熱心公益。她持家勤儉有道，對於7名兒女的教育更是重視，就算工作再辛苦，也堅持親力親為、以身作則，更鼓勵孩子從事警職，打擊犯罪、服務人群，貢獻社會一己之力。

柯陳連琴次子柯榮雄，現任三星分局太平山派出所長一職，曾獲選全國模範警察，三子柯榮發為四季派出所長一職，曾當選好人好事楷模，至於孫子葉文獻擔任英士派出所長一職。子孫兩代3人投身警界，服務迄今都超過25年，優異表現備受肯定。