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基隆港空氣品質維護區4月起執法 已告發13輛違規柴油車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市「基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」今年起實施，環保局4月開始執法，已取締13輛柴油車排煙不符合管制規定。聯合報系資料照片
基隆市「基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」今年起實施，環保局4月開始執法，已取締13輛柴油車排煙不符合管制規定。聯合報系資料照片

基隆市「基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」今年元旦實施，環保局今天表示，經過3個月宣導期，4月開始取締至今，已取締13輛柴油車排煙不符合管制規定，各裁罰500元罰鍰，若仍未改善按次累計處罰，最高可罰6萬元。

基隆市環保局表示，4月1日正式啟動基隆港及其周邊道路空氣品質維護區管制，範圍涵蓋基隆港東、西岸及海洋廣場，2006年9月30日前出廠的柴油大貨車，若無市府稽查日前6個月內排煙檢測合格，且無取得環保機關核發有效期限內柴油車自主管理標章車輛，依空氣汙染防制法處500元至6萬元罰鍰，並限期改善，未改善者得按次處罰。

環保局指出，設立基隆港及其周邊道路空氣品質維護區後的3月月宣導期間，有近7成管制車輛完成柴油車排煙檢測合格且取得標章。4月1日起採用車牌辨識系統在空維區科技執法，共稽查121輛，其中有13輛不符合管制措施，各裁罰500元罰鍰。

環保局長賴煥紘說，宣導期間多次提醒行駛基隆港車主，儘應速完成檢測及領取標章，3月22日也曾辦理輔導檢測說明會。資料顯示，未符合管制措施車輛比例1月是42%，2月降到36%，3月為27%，逐月下降。

環保局4月起開始在空維區道路，架設移動式車牌辨識系統執行稽查作業，累計稽查121輛次受管制車輛，其中未符合管制措施共13輛次，不符合比例11%。不合格車輛中，有11輛車輛車籍地屬外縣市，2輛為基隆市，均已取締告發。未來會持續不定期稽查，呼籲未符合規定的車輛盡早取得「自主管理標章」，以免受罰。

基隆港 空氣品質 柴油車

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