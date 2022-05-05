想完成父親遺願台東挖2公噸黃金引族人抗議 開挖期限不到24小時了！

嘉義69歲安姓老翁為完成父親遺願，找劉姓合夥人合法申請手續後，上月7日僱工以怪手等機具，在台東知本捷地爾（卑南族卡大地步部落傳統領域）開挖2公噸「黃金」寶藏，卻未和部落族人溝通引起族人抗議，使得開挖進度受阻，眼看期限不到24小時，劉男依權益開挖，希望有好結果。

劉姓合夥人說，2年前他們就向台東縣政府及國有財產局申請開挖獲准，也繳交共208萬元的保證金，加上開挖工程所需費用超過1百多萬元，若不再開挖，等於投資心血都泡湯；有找過當地部落協商，但沒有得到回應，他們也很無奈，申請期限不到24小時，到今天下午5點，只好依法行使權益。

老家在嘉義阿里山區的安姓老翁，從小就聽父親敘述，日據時代在台東知本當警察時，聽說當時日本軍戰敗離開時，在知本某地區埋不少東西，雖然謠傳是寶藏，但真的不知道是什麼，父親離世前又提醒他，未來有能力應到台東挖掘確認。老翁因為工作關係到台東後，又聽到知本埋寶藏故事，讓他覺得父親所言可信度高。

因此，老翁幾年前找了劉姓合夥人，並曾僱工到幾個可能區域探測，發現其中一處「有金屬反應」，2020年就向台東縣政府及國有財產局申請開挖獲准，沒想到遇疫情，開挖工作暫緩。今年4月7日再度開挖，未料，該區土地雖屬縣有及國有財產署，但也是部落傳統領域，部落對開挖有意見，開挖再度受阻。

劉姓合夥人表示，他們開挖黃金並非空穴來風，更不會拿自己的投資錢開玩笑，而是有經過科學調查，正式開挖前他們有請波蘭專家及台大教授到現地進行光譜儀的金屬探測，結果光譜儀呈現大量紅色反應（紅色代表黃金），推估有2公噸的黃金埋在深度約7到15公尺的地下。