宜蘭綠博校外教學遇疫情取消 3展館變身電子教材免費載

宜蘭綠色博覽會今年為期44天，即將在5月8日閉幕。原有2萬5000多名學生預約入園校外教學，卻遇上疫情爆發而取消；承辦單位因此精選「食育享想」、「海龜覓境」、「生聲不息」共3個主題展館，製作成電子檔教材，讓無法前來的師生藉此了解環境永續的內容。

宜蘭綠博今年主軸為「生物與棲地多樣性保育」，規劃12個環境永續主題展館、20座裝置藝術等豐富內容，3月26日熱鬧開幕，吸引不少民眾到訪參觀。

儘管活動前已有2萬5000多名學生預約校外教學，宜蘭綠博開幕後，國內疫情升溫，3月31日更因確診者足跡到過，休園一天清消，後續的校外教行程也陸續取消。

承辦單位蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝說，為了讓受疫情影響而無法入園參觀的師生，更加了解環境教育永續的內容，特別挑選3個主題展館，設計成圖文、漫畫、影響呈現的電子檔教材。

主題展館包含，今天已經在臉書粉專上線的「食育享想」，以糧食自給率為主題，讓民眾重新認識每天所吃從何而來，接下來還有介紹海龜生存困境的「海龜覓境」、藉由聲音傳遞環境保育重要性的「生聲不息」。