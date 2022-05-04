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苦民所苦 宜蘭頭城鎮公所將發給每位鎮民2千元紓困金
新冠疫情嚴重衝擊各行各業，有些民眾跑到鄉鎮市公所要申請急難救助，宜蘭縣頭城鎮公所有鑑於此，與代表會研議將發放2000元振興經濟紓困金給每位鎮民，總經費約5800萬元，最近經過代表會同意通過預算即可發放。
國內疫情持續發燒，確診數每天增加，短期內還無法解決經濟困境，頭城鎮代理鎮長蔡文益看到有人因為餐廳等工作場所歇業，沒有工作；有人被居家隔離，收入也不穩定，很多各行各業都受到影響，看著鎮民要來申請急難救助卻又無法符合政府規定，感到很不捨。
頭城鎮民代表也接獲很多基層民眾反映日子難過，建議鎮公所能夠有振興方案，所以鎮公所研議「制定宜蘭縣頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情振興經濟消費及生活扶助」方案，編列5800萬元近日將提送代表會討論，通過之後在本月就可以發放。
蔡文益表示，疫情關係，鎮公所停辦一些活動，有些活動則是縮小規模，撙節開支下，編列振興經濟紓困金送到代表會同意通過預算後，鎮公所就會儘速發放給每位設籍在頭城鎮的鎮民每人2000元，多少可以幫助鎮民在生活經濟上好過一點，公所與大家攜手共度難關。
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