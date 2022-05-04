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宜蘭縣級圖書館動工 「化龍一村」臨時圖書室今啟用

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
化龍一村眷舍群的臨時圖書室「樂齡書房」今天啟動營運，提供縣民一個全新閱讀空間。記者林佳彣／攝影
化龍一村眷舍群的臨時圖書室「樂齡書房」今天啟動營運，提供縣民一個全新閱讀空間。記者林佳彣／攝影

宜蘭文化局圖書館改建成全新的縣級圖書館，將於2024年底完工。縣府文化局為使閱讀服務不中斷，利用緊鄰宜蘭文學館的化龍一村眷舍群，作為臨時圖書館，規劃先前已開放的兒少書房，樂齡書房則在今天啟動營運，提供縣民一個全新閱讀空間。

宜蘭縣文化局圖書館藏書逾37萬冊，建物出現漏水、管線老舊等狀況，縣府2019年獲教育部2.5億元補助，加上縣府自籌款1.7億元，著手進行縣級圖書總館工程，規劃一棟地下1層、地上3層的新館，並整建原有4層樓的舊館。

縣級圖書館興建期間，文化局將宜蘭酒廠前、登錄為歷史建物的化龍一村眷舍群，作爲臨時圖書室使用，1號棟的兒少書房，內有包含借閱量最多的童書等1萬3000多冊藏書、兒童期刊與報紙，3號棟為超過3000冊圖書的樂齡書房。儘管空間不大，文化局仍妥善運用，也會安排小型書展。

縣長林姿妙今天特別到化龍一村了解現況，肯定文化局的規劃，也提及民眾來到臨時圖書室，能看到人生百態、文化藝術，歡迎民眾多來走走，培養閱讀好習慣。

另外，本報前記者、宜蘭作家吳敏顯去年甫獲宜蘭縣文化獎，今天也到場親贈新書《我的風火輪》予縣長林姿妙，她大讚吳敏顯的歷練深厚，人生感動透過文字書寫下來，大讚是宜蘭人的光榮。吳敏顯說，自己這輩子與書脫離不了關係，認為身為宜蘭人，可以透過閱讀來充實內心生活。

本報前記者、宜蘭作家吳敏顯去年甫獲宜蘭縣文化獎，今天親贈新書《我的風火輪》予縣長林姿妙。記者林佳彣／攝影
本報前記者、宜蘭作家吳敏顯去年甫獲宜蘭縣文化獎，今天親贈新書《我的風火輪》予縣長林姿妙。記者林佳彣／攝影
縣府文化局利用化龍一村眷舍群作為臨時圖書館，規劃兒少書房（該建物）、樂齡書房。記者林佳彣／攝影
縣府文化局利用化龍一村眷舍群作為臨時圖書館，規劃兒少書房（該建物）、樂齡書房。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天前往化龍一村眷舍群，了解臨時圖書室的使用狀況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天前往化龍一村眷舍群，了解臨時圖書室的使用狀況。記者林佳彣／攝影
儘管「兒少書房」的空間不大，文化局仍妥善運用，安排小型書展。記者林佳彣／攝影
儘管「兒少書房」的空間不大，文化局仍妥善運用，安排小型書展。記者林佳彣／攝影
吳敏顯說，自己這輩子與書脫離不了關係，認為身為宜蘭人，可以透過閱讀來充實內心生活。記者林佳彣／攝影
吳敏顯說，自己這輩子與書脫離不了關係，認為身為宜蘭人，可以透過閱讀來充實內心生活。記者林佳彣／攝影
「樂齡書房」今天起開放，提供縣民一個全新閱讀空間。記者林佳彣／攝影
「樂齡書房」今天起開放，提供縣民一個全新閱讀空間。記者林佳彣／攝影

宜蘭 文化局 圖書館

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