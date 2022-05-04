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花蓮市贈墨寶祝賀美國姊妹市長連任 登當地電子報

中央社 / 花蓮縣4日電

美國新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque）市長提姆．凱勒（TimKeller）去年底連任，台灣姊妹市花蓮市長魏嘉賢委託書法家撰書題詞，將墨寶寄到美國祝賀，獲登當地電子報

花蓮市公所今天發布新聞稿指出，阿爾伯克基市長提姆．凱勒去年底連任成功，魏嘉賢委託書法家彭明德撰書題詞，墨寶題詞內容：「遙知連任獲佳音，服務鄉親誠摯心，眾望所歸勤建設，仁風德政令人欽」。

花蓮市公所指出，提姆．凱勒來函感謝魏市長所贈禮物，他說，這幅書法作品讓他深感壯觀，也彰顯花蓮市與阿爾伯克基市姊妹情深的重要標誌，希望有機會能到花蓮拜訪，促進兩地交流。

阿爾伯克基姊妹市基金會長沈玉林日前與花蓮市公所聯繫，提到提姆．凱勒看到墨寶非常開心，除了指示懸掛在醒目地點，也納入基金會4月的電子報，以英文翻譯賀詞內容，也介紹彭明德老師。

沈玉林說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，阿爾伯克基姊妹市基金會發起虛擬文化交流計畫，由當地中文老師許如冰擔任視訊計畫主持人，為花蓮市及阿爾伯克基市高中生建立視頻基礎社交媒體平台。

沈玉林說，基金會邀請國立花蓮高中與阿爾伯克基市職業豐富中心中文課程的學生視訊交流，介紹各自城市的亮點，並互相提問，讓雙方年輕人認識對方的城市。

魏嘉賢說，阿爾伯克基市與花蓮市在1983年與花蓮市締盟姊妹市，至今已有39年情誼，感謝凱勒市長及阿爾伯克基姊妹市基金會協助推動姊妹市交流，期盼機關、學校及民間各面向交流未來能有更實質發展，也歡迎凱勒市長來到台灣感受花蓮人的熱情及欣賞美麗的山海風情。

花蓮 魏嘉賢 電子報

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