聯合徵才近3成廠商曾違反勞基法 宜蘭縣府將視情況排除

時代力量宜蘭縣黨部今天開記者會，批評縣府舉辦的廠商聯合徵才，將近3成廠商曾經違反勞基法，呼籲縣府重視勞權；縣政府回應表示，疫情衝擊下，縣府就業媒合不中斷，未來會視實際情況，增設廠商排除條件。

時力宜蘭縣黨部在「守護宜蘭勞工」記者會上指出，宜蘭違反勞基法及申請案檢查不合格的案件，2019年有61家廠商機構、2020年有50家、2021年61家，違規內容包括延長工時超過上限、延長工時未給工資、未依法休假及休息日延長工時，工資未依規定加給等。

縣議員參選人林正芳表示，經查2021年至今宜蘭縣政府辦理聯合徵才活動，每場聯合徵才都有違規廠商，以今年3月18日舉辦的聯合徵才活動為例，17家廠商就有5家廠商曾經違規勞基法，之前的幾場也是，每場次將近3成廠商曾經有過違規紀錄。

縣府勞工處說明，參與就業徵才廠商都會由縣府先進行資格審查，廠商除了需具備營利事業登記證明，也應符合勞基法規定的最低薪資、勞工保險等規定，此外也會依就業服務法進行徵才審查，依法不得有年齡、性別、婚姻、身心障礙等就業歧視。

勞工處指出，近兩年來製造業訂單增加，為協助廠商及勞工更有效率媒合，縣府透過徵才活動做為平台，一方面可讓求職者免去四處奔波、一方面協助廠商解決缺工問題，近2年來辦理就業博覽會活動的求職人數約2096人，媒合率約5成。

勞工處表示，未來參加徵才的廠商如果有違反勞動基準法遭裁罰狀況，將依照情節設置排除條件，也會配合勞動部職安署持續對事業單位進行法令輔導，以維護勞工權益，讓民眾求職時更安心。