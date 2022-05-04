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買不起快篩試劑 宜蘭貼心補助弱勢家庭每戶500元
新冠病毒傳播快速，造成民眾搶買快篩試劑，但很多經濟弱勢家庭買不起快篩，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，縣府將針對低收入戶、中低收入戶家庭，每戶補助500元購買試劑，保護弱勢家庭民眾的健康安全。
縣府社會處長林蒼蔡表示，隨著最近疫情升溫，民眾紛紛購買快篩試劑，目前市面上家用快篩試劑一盒500元，對經濟弱勢家庭造成負擔，林姿妙指示縣府相關局處對低收入戶、中低收入戶家庭進行列冊，補助每戶500元購買快篩試劑，民眾不需要申請，5月25日起直接撥入民眾帳戶，全縣將近5000戶經濟弱勢家庭受惠。
據了解，目前台北市與高雄市也有補助低收入戶購買快篩試劑，宜蘭縣考量到中低收入戶也有需要，所以除了低收入戶以外，也把中低收入戶納入補助對象。
高雄市的作法是採取透過里長發放快篩試劑兌換券，此舉恐將增加群聚傳染風險，所以宜蘭在這部分的作法跟台北市一樣，以匯入帳戶的方式辦理，宜蘭縣府人員後續會去打電話持續關懷弱勢家庭的健康狀況。
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