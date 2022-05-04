基隆斑馬線設緣石護行人卻危及騎士 敲除部分緣石求兩全

基隆市政府擴增仁二路公車循環站通往海洋廣場的行人穿越道（斑馬線）寬度，高架橋下兩側緣石隨之外移，多名機車騎士不慎撞擊緣石摔傷。市議員童子瑋今邀相關單位會勘後，決定臨港端南北兩側緣石各敲除78、100公分，並增設座式反光導標。警方昨在緣石處放置爆閃燈一周，提醒騎士注意緣石位置已改變。

行人從公車循環站穿越愛一路前往海洋廣場，斑馬線長約70公尺，有些行人無法一次綠燈走完全程，市府在與愛一路平行的中正高架橋下方，斑馬線兩側設置緣石保護行人安全。

基市府打造新「國門」，在基隆港內港微笑港灣施工，都市發展處考量人本交通理念及未來行人需求，把公車循環站通往海洋廣場的斑馬線加寬，高架橋下的緣石也隨之往兩側推移。

童子瑋說，緣石重設後接獲多人反映影響行車安全，他到現場檢視，研判市區沿愛一路直行往獅球嶺方向機車族，行經愛一路、忠一路口時，可能因未注意路況，或是天黑、下雨視線不明，撞上緣石摔車。

這處斑馬線新設約1個月的緣石，靠近基隆港端已出現被撞擊痕跡。已知曾發生4起機車撞上緣石交通事故，造成騎士受傷，可能還有部分騎士也撞上，因僅未受傷未向警方報案。