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「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

推防疫也拚觀光 打滿3劑台東住宿買2送1

中央社 / 台東縣4日電

鼓勵民眾趕快打滿3劑疫苗台東縣觀光協會推出「打滿3劑，台東住宿買2送1」活動；觀光協會理事長潘貴蘭說，這是台東史無前例的優惠。

潘貴蘭今天和飯店業者聯合召開記者會，潘貴蘭表示，南橫公路復通後，為台東縣興起一波最新的旅遊熱潮，為鼓勵大家趕快打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，共同對抗病毒，台東縣觀光協會結合旅宿業會員共同推出「3Q有您~打滿3劑台東住宿買2送1」優惠行銷活動。

潘貴蘭表示，活動從5月4日起至6月30止，凡於活動期間內一次購買2張住宿券（限官網及訂房專線），即獲贈同房型免費住宿券1張（住宿期限至112年6月30止，疫情期間於入住時須提供3劑接種證明，依各業者官網實際說明為準）。

台東縣觀光協會表示，這次優惠活動是接近66折的超級好康，台東史無前例，為了防疫和觀光，業者都拚了，目前台東共有26家業者參與，詳情可到台東縣觀光協會官網（https://www.ttva.com.tw）了解。另，各旅宿業者也因應各自狀況有不同適用規定（依各業者官網實際說明為準）。

台東 住宿券 疫苗

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