宜蘭頭城鎮送好禮感謝模母 礁溪鄉在大飯店歡樂表揚

宜蘭頭城鎮公所表揚各里推薦的24位模範母親，鎮長蔡文益今天前往每位模範母親家中祝賀，送出5大好禮，感謝媽媽扶育子女，辛苦為家庭付出；礁溪鄉公所則在五星級大飯店舉辦表揚活動，鄉長張永德為每一位母親佩掛花環，提早歡慶節日。

蔡文益第一站與城西里長李長鎮等人表揚吳李寶鳳女士，現年57歲的她出身漁家，長女要幫忙照顧弟妹，從小學習裁縫及手編技藝分擔家計，25歲嫁到夫家，侍奉照顧公婆，育有5名子女，丈夫從事水電扶育全家，經濟吃緊，吳李寶鳳後來開早餐店，補貼家用；回憶當年5個孩子開學註冊費用，幾乎是靠標會而來，全力拚給小孩念書。

鎮公所送給每位模範母親5大好禮包括禮券、蛋糕、祝賀鮮花、玻璃賀匾及強力脫水機。鎮長蔡文益發現很多模範母親仍習慣雙手洗滌衣物，認為手洗才乾淨，但衣物洗完後如果沒有脫水，很難晾乾，公所為減輕模母負荷，貼心送脫水機。

礁溪鄉公所選在五星級飯店表揚18位各村推薦模範母親，其中提報縣府表揚是賴素盆女士，23年前她大兒子因車禍造成肢體障礙，當時兒子才26歲，她為了鼓勵兒子復健，親情善誘面對現實，終於走出陰霾，兒子現已就業中；而她的夫家二哥中風臥病，其妻子又離世，留下5個小孩生活坎坷，她經常小額接濟照顧，使他們擺脫孤兒陰霾，快樂成長。