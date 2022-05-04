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山月吊橋月均3萬名遊客 花蓮客運試辦繞駛布洛灣

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
山月吊橋深受遊客歡迎，常有遊客錯過下山公車，花蓮縣府協調客運業者試辦公車繞駛布洛灣路線。圖／報系資料照
山月吊橋深受遊客歡迎，常有遊客錯過下山公車，花蓮縣府協調客運業者試辦公車繞駛布洛灣路線。圖／報系資料照

太魯閣布洛灣山月吊橋自從2020年開放後，每天吸引許多觀光客，月平均高達3萬人次，公車班次卻太早發車下山，不夠便民。花蓮縣政府得知太魯閣國家公園管理處提出的需求，協調客運業者試辦310A返程繞駛布洛灣，假日於天祥4點40分發車，約20分鐘到布洛灣載客，讓遊客不再錯過公車。

根據太管處統計，山月吊橋2020年8月中開放後，布洛灣遊客人數維持月平均3萬人次水準，比往年多50%以上，從2021年開始，已超越太魯閣遊客中心人次。

返程雖然有花蓮客運經營的公路客運路線1133「花蓮火車站—天祥」，於下午2點發車的返程班次，但峽谷風景秀麗，常讓人流連忘返，導致遊客錯過公車班次。因此，太管處提出需求，希望縣府提供下山遊客有更晚班次的選擇，讓遊客遊玩更放心。

花蓮縣政府建設處表示，感謝統聯客運公司提供服務，願意以310A「天祥—花蓮火車站」，繞駛布洛灣路線試辦，平日天祥發車時刻為下午4點30分，假日天則是下午4點40分，一般從天祥抵達布洛灣遊憩區的客運路程時間，大約20分鐘至25分鐘。2個月後將視搭乘使用的載客率，評估是否維持或增加返程繞駛布洛灣，請民眾及遊客多加利用。

縣府提醒，由於山上路幅狹窄路況較多，當日時刻可查詢「花蓮交通e點通V2.0」網站，確認公車位置候車。

山月吊橋月平均高達3萬人次，花蓮縣府協調客運業者，試辦310A返程繞駛布洛灣，方便遊客搭公車下山。圖／花蓮縣政府提供
山月吊橋月平均高達3萬人次，花蓮縣府協調客運業者，試辦310A返程繞駛布洛灣，方便遊客搭公車下山。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府協調客運業者試辦310A返程繞駛布洛灣，讓遊客不再錯過公車。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府協調客運業者試辦310A返程繞駛布洛灣，讓遊客不再錯過公車。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 太魯閣國家公園 公車

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