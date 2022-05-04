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騎士撞牛不治飼主只罰600元 自治條例將送議會審查

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
有黃牛跑到台11丙線馬路上，造成騎士撞上傷重不治。圖／警方提供
有黃牛跑到台11丙線馬路上，造成騎士撞上傷重不治。圖／警方提供

昨晚花蓮1名23歲陳姓男子騎機車撞上1頭黃牛，傷重不治。不過，花蓮有關放牧飼養牛隻自治條例還未上路，在牛隻跑到路上部分，警方只能以道路交通管理處罰條例開罰，最高只能罰到600元，縣府農業處表示，會盡快完成程序送到縣議會審議。

東部常發生撞牛車禍，導致人員傷亡，台東縣在2年前制定放牧飼養家畜管理自治條例，規定省道兩旁200公尺內禁止飼養牛隻，花蓮縣府也於去年7月制定「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案。

花蓮縣議會今召開第19屆第7次定期大會，由農業處工作報告，議員關心草案進度，農業處長陳淑雯表示，草案正在進行縣府法規會程序，通過後再送縣議會逐條審自治條例。

據了解，陳男與祖父母住在壽豐鄉月眉地區，平時打零工維生，3日他騎機車出門找朋友，在晚間8點多，行經台11丙線11.5公里處時，當時下著大雨，夜間光線昏暗，疑視線不佳，撞到站在機車道上的牛隻，因撞擊力大，人車倒地，陳男也失去意識。牛隻則驚嚇過度衝回牛欄，臀部出現多道刮痕、流血。

陳男因頭部重擊地面出血，下巴粉碎性骨折、顏面多處骨折，緊急送到花蓮慈濟醫院搶救不治，70多歲的阿嬤母接獲通知趕到醫院，卻得知「白髮人送黑髮人」噩耗，非常難過。牛隻雖沒有耳標，不過放養牛隻飼主少，警方很快就得知飼主身份，請黃姓女飼主到場說明。

經調查，黃女放牧多年，儘管有使用電網，卻疑似離馬路太近、圍籬太低，牛隻易逃脫跑到路上。警方依道路交通管理處法條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，開罰飼主300至600元，因造成傷亡，也依過失致死罪嫌將飼主移送法辦。

23歲陳男疑夜間雨天視線不佳，不慎撞上在馬路上的牛，傷重不治。圖／警方提供
23歲陳男疑夜間雨天視線不佳，不慎撞上在馬路上的牛，傷重不治。圖／警方提供
花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，縣府訂定「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」，會儘速送到議會審議。圖／翻攝花蓮縣議會直播
花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，縣府訂定「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」，會儘速送到議會審議。圖／翻攝花蓮縣議會直播

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