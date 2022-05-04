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議員爆疑囤積快篩轉賣發災難財 林右昌：相關單位查察

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
議員爆疑囤積快篩轉賣發災難財，林右昌：相關單位查察。圖／基隆市政府提供
議員爆疑囤積快篩轉賣發災難財，林右昌：相關單位查察。圖／基隆市政府提供

中央已實施快篩實名制，每劑100元，每人一卡一次可買一盒5劑，很多藥局都大排長龍，基隆市議員鄭文婷指出，據聞有人買了快篩後轉手「加價賣」，大發災難財，要求市府調查是否有人囤積快篩劑。市長林右昌今天回應說，是不是有人囤積，會請警政和衛生單位做反映，並在市場查察。

議員鄭文婷昨天下午在議員表示，快篩試劑是不是真的不夠？還是有人囤積？是否有人買了加價賣出去發災難財？

鄭文婷說，基隆自4月28日起實施快篩實名制，累計到5月3日共有4105個確診個案，如以1個人匡列8個接觸者來算，約需3萬2840劑快篩試劑。基隆市78家藥局每天各配發78劑快篩，1天可賣出6084劑，自4月28日至今可賣出3萬6504劑，她認為，如透過正常管道購買快篩試劑的量，其實是足夠的。

鄭文婷指出，傳聞有人以每劑100元購得的快篩試劑加價再賣，質疑有人趁機發災難財，就像之前有囤積口罩、酒精一樣，她要求警政等相關單位清查。

林右昌今天在議會說明，他說，快篩實名制要囤積比較沒有那麼容易，因為要插健保卡來買，一人只能買一盒，要去蒐集很多卡來買，量可能比較少。

但林右昌表示，有些廠商可能手上有貨，這部分不是很了解，是不是有人囤積，會請警政和衛生單位做反映，在市場查查察。在全民防疫的時刻，民眾的自律和公德心很重要。

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