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林右昌：染疫人數會上升 醫療照顧中、重症者

中央社 / 基隆3日電

基隆市長林右昌今天說，未來確診人數只會不斷上升，過去採取的公衛手段基本要退場，「戰場」會移到包括診所、醫院等，以確保醫療量能，主要目的就是照顧可能的中、重症者。

基隆市議會召開定期會，林右昌上午在施政報告時表示，依衛生福利部疾病管制署預測到5月6日或7日，全國每天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數將達6萬至7萬人，屆時基隆市每天則可能有1800至2000人染疫。

林右昌說，據市府瞭解，未來確診人數只會不斷上升，達到高點後形成群體的社會免疫，確診人數才會慢慢往下降，預計基隆市這週確診人數會達到1800至2000人，對政府機關造成很大壓力，不只是基隆市，全國各縣市都一樣。

林右昌說，相關的管制措施已變得越來越不具效益，當確診人數變得這麼龐大時，過去採取的公衛手段基本上要退場，「戰場」會移到醫療端也就是包括醫院等，確保量能，主要目的就是要照顧中、重症確診者。

林右昌表示，基層診所也很重要，因為很多確診者是輕症，症狀就像流感基本上只要初步診療、照顧和用藥，症狀應該就可得到緩解，不用全都擠到醫院，民眾當然會對疫情感到緊張，需要更多基層醫師向民眾說明和衛教。

至於用藥部分，林右昌指出，市府也一直向中央反映，抗病毒特效藥應該要下放到地方或核心藥局，據他瞭解，最近應該就會配置到地方的核心藥局，未來若有需要，基層診所醫師就可開抗病毒特效藥給確診者。

林右昌表示，衛生福利部長陳時中曾提到預計5月底可能是這波疫情高峰，市府必須應付大量確診量，要讓民眾安心並提供醫療諮詢，或有症狀時不會過於恐慌，萬一出現嚴重症狀時，醫院也能提供完整照顧，此外，現在流程也和過去完全不同，只要有緊急症狀不需要再透過衛生局通報，可直接打119送醫。

林右昌 基隆 衛生局

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