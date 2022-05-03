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花蓮中央路左轉車道工程未見動靜 縣府：前置作業中

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府要在中央路15個路口設左轉車道，3月開工後卻未見動靜。建設處表示，目前是工程前置作業，預計明年下半年完工。記者王思慧／攝影
花蓮縣府要在中央路15個路口設左轉車道，3月開工後卻未見動靜。建設處表示，目前是工程前置作業，預計明年下半年完工。記者王思慧／攝影

花蓮中央路是市區重要外環道，內側作為左轉車道，每到交通尖峰容易塞車，縣府爭取內政部核定7390萬元，在15個路口設左轉車道，3月開工後卻未見動靜。建設處表示，目前是工程前置作業，包括多處路口管線遷移等，加上施工避開尖峰時段，會盡快協調施作，預計明年下半年完工。

縣府建設處辦理「中央路1至4段新設左轉車道工程」，盤點全線15處重要路口，視路口狀態採調整中央分隔島或調整標線，增設左轉車道。花蓮縣議會今召開第19屆第7次定期大會，由建設處工作報告，多名縣議員針對中央路左轉質詢，請建設處說明施作方向。

建設處長鄧子榆表示，該工程已在3月開工，現在是前置作業，地底下管線複雜，現在與各主管單位協調、遷移；由於中央路車流量大，每段路口工程無法同步進行，除了避開上下班尖峰時段，夜間也不會施工，導致工程進度慢，整體要480個曆天，預計明年下半年完工。

鄧子榆說，原則上工程會先從中央路南側的路口開始，逐漸往北施作，並以南下、北上車道穿插封閉方式施工，開挖一定會告知民眾，盡量不阻礙車輛行進。

其中在中央路、建國路口部分，鄧子榆指出，該處車流量最多、複雜度高，剛好營建署核定計畫，改善刨鋪建國路面，因此，除了中央路設左轉車道，建國路也要增設，可能會犧牲掉部分路肩並調整標線，施工規畫會在工程後期處理，才能做到最好。

至於慈濟醫院前的人行陸橋，因使用率低、無障礙設施不友善，會一併拆除，建設處會在中央、中山路口、慈濟大學校門口增設庇護島，保障行人通行安全。

花蓮慈濟醫院前的人行陸橋，因使用率低、無障礙設施不友善，會一併拆除，建設處會增設庇護島，保障行人安全。記者王思慧／攝影
花蓮慈濟醫院前的人行陸橋，因使用率低、無障礙設施不友善，會一併拆除，建設處會增設庇護島，保障行人安全。記者王思慧／攝影
花蓮中央路是重要外環道路，交通尖峰期易壅塞，縣府增設左轉道，現正前置作業。圖／報系資料照片
花蓮中央路是重要外環道路，交通尖峰期易壅塞，縣府增設左轉道，現正前置作業。圖／報系資料照片

車道 花蓮 慈濟

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