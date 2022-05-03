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綠島汙水處理系統老化 維修完工促進水資源循環再利用
台東縣政府為處理綠島汙水，10年前在南寮海堤興建簡易型「聚落汙水自然淨化設施」，回收綠島中寮、南寮民生、觀光旅宿排放汙水，因為離島地區高鹽分環境影響，箱體鏽蝕受損變形，近期完成整修維護，有助於汙水資源循環再利用。
環保局表示，綠島鄉觀光遊客人數已達3萬2000人，環保局推估年廢、汙水處理量達7萬公噸以上，相當於28座標準游泳池生活汙水，為減少汙染物排放，環保局10年興建簡易型「聚落汙水自然淨化設施」，委託環保服務業者負責操作、處理綠島汙水。
環保局水質保護科長李菊芬表示，中南寮聚落污水自然淨化設施，每天可執行200噸汙水基本淨化，但系統使用年限已久，加上離島高鹽分環境影響，箱體鏽蝕受損變形，有安全之虞，上月底完成設備修繕及維護，將有助綠島中、南寮汙水資源循環再利用。
李菊芬說明，「聚落汙水自然淨化設施」除運用過濾、曝氣、沉澱等程序減少汙染物，汙水排放分2部分，上層較乾淨的可排入海洋，下層處理後的廢水排放在草地上，透過植物吸收廢水中營養鹽，作為植物生長養份循環吸收利用，符合循環經濟發展精神。
環保局呼籲，水質惡化汙染源包括廚房、浴廁等生活汙水，及餐飲、旅館廢水，為保護綠島海域，減少處理設施負荷，建議家庭烹飪時減少菜渣廚餘，並在流理台裝設濾網，將固體食物殘渣濾出，清洗鍋碗時先將油汙擦拭後再清洗，遊客也應有環保觀念，減少生活廢水汙染物排出。
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