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羅東鎮養護所汰換空調 安裝1對1「冷暖氣」長輩更舒適
宜蘭國中小學班班有冷氣，羅東鎮公所為了照顧養護所長輩擁有更舒適安全的生活環境，決定全面汰換中央空調設備，包括安裝一對一變頻冷暖氣機共72台，並汰換老舊管線，預計今年夏天來臨之前改善完成，不但能改善空氣品質，也可提高防疫效果。
羅東鎮養護所是宜蘭縣大型住宿式養護機構，主體為4層樓建築，1樓主要功能為大型活動舉辦區及社區民眾關懷區，並設置「感恩健康樂活館」提供院內長者、員工及社區民眾運動及訓練核心肌群，2樓到4樓主要做為住民養護區，這次鎮公所進行管線汰換及安裝變頻冷暖氣，大約花費300萬元。
鎮長吳秋齡今天表示，養護所是羅東鎮公所公共造產業務之一，老人福利一向是公所施政的重要目標，養護所自95年營運迄今，現有中央空調設備多處零件及設備材質老舊不敷使用，且機構住民多為臥床且體溫調節障礙的長輩，為避免相互感染並提高養護照顧品質及住民健康，所以特別安裝一對一變頻「冷暖氣機」，預計今年夏天前採購安裝，長輩們住在這裡更舒適，家人也安心。
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