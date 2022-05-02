羅東鎮養護所汰換空調 安裝1對1「冷暖氣」長輩更舒適

宜蘭國中小學班班有冷氣，羅東鎮公所為了照顧養護所長輩擁有更舒適安全的生活環境，決定全面汰換中央空調設備，包括安裝一對一變頻冷暖氣機共72台，並汰換老舊管線，預計今年夏天來臨之前改善完成，不但能改善空氣品質，也可提高防疫效果。

羅東鎮養護所是宜蘭縣大型住宿式養護機構，主體為4層樓建築，1樓主要功能為大型活動舉辦區及社區民眾關懷區，並設置「感恩健康樂活館」提供院內長者、員工及社區民眾運動及訓練核心肌群，2樓到4樓主要做為住民養護區，這次鎮公所進行管線汰換及安裝變頻冷暖氣，大約花費300萬元。