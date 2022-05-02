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徐榛蔚施政總報告 宣布獲花東基金補助2億元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚特別感謝已故李永展教授，指導縣府撰寫花東基金計畫，為地方帶來許多建設與改變。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚特別感謝已故李永展教授，指導縣府撰寫花東基金計畫，為地方帶來許多建設與改變。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣議會今天召開第19屆第7次定期大會，縣長徐榛蔚上台施政總報告，她首先感謝醫護、清消人員站在前線，守護大家的健康，而在財務上，除了已減少15％的債務，且因執行率高達95％，獲花東基金增加2億元補助，建設更完善，盼府會攜手朝讓花蓮持續進步。

徐榛蔚指出，縣府堅守財政紀律、逐年還債，非自償性債務自2010年高峰133.74億元至今，共已減少20.54億元，總計減少15.35%債務；因應興建青年住宅所增加的自償性債務，也在去年底全數清償。由於去年全縣整體執行率高達95.01%，依花東地區永續發展基金補助額度彈性調整機制，獲國發會增加補助2億元。

徐榛蔚特別感謝已故李永展教授，10多年指導縣府撰寫花東基金計畫，讓花蓮在2015年至2022年，歲入計畫型補助收入預算連年成長，為地方帶來許多建設與改變。

同時，徐榛蔚這次報告別於以往，用更簡明、創新式融合各局處業務，闡述「三軸三心多亮點」國土發展策略，就「多元文化」、「智慧科技」、「環境永續」、「亮點建設」、「社會福利」、「產業創新」及「扎根教育」等七大面向說明，讓大眾更了解施政成果。

徐表示，議會在縣政推動上，扮演監督縣府角色，議員在縣府推動各項政策及建設時，給予指導、建議與鼓勵，讓施政工作得以順利推動，讓花蓮持續大步向前邁進。

花蓮縣長徐榛蔚上台施政總報告，表示獲花東基金增加2億元補助，讓地方建設更完善。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚上台施政總報告，表示獲花東基金增加2億元補助，讓地方建設更完善。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 債務 花蓮

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