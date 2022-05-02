影／振興經濟抽大獎 百萬名車得主剛睡醒「以為作夢」

新冠疫情重創國內觀光產業，去年中央推出振興五倍券等紓困方案，宜蘭縣再加碼「五告誠意 FUN心遊蘭陽」消費滿額抽大獎等活動，最大獎是百萬賓士車。今天公開抽獎時，縣長林姿妙打電話給抽中汽車的幸運兒，得獎主正在睡覺，聽到中大獎整個人驚醒，還以為在作夢。

陳先生家住頭城鎮，剛開始林姿妙縣長打電話給他時，只有跟他說中獎，後來才告知是抽中最大獎的賓士汽車。剛睡醒的他原本聲音有些慵懶，後來一聽是百萬名車大獎，先是愣了幾秒，接著講話拉高音調直說「謝謝」，開心笑了出來。

據了解，陳先生這次上傳11張就幸運中最大獎，中獎是在頭城鎮某加油站加油的1400元發票。

去年因疫情重創經濟，宜蘭縣政府搭配五倍券加碼推出優惠方案，包括「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭─團體旅遊補助」及「住宿加碼送電子消費抵用券」等觀光振興方案，其中消費滿額抽百萬名車，不管縣內外民眾只要消費滿200元，去年11月22日至今年4月30日的食衣住行育樂發票都可登錄參加抽獎，3月7日及5月2日共有二波抽獎。

今天是第二波抽獎，連同上次沒有中獎發票都可再抽一次，總計11萬7499筆發票登錄，在律師見證下於礁溪跑馬古道公園開抽出43位幸運得主，獎項包括賓士豪華轎車、Gogoro電動機車、日立AI洗脫烘衣機、SAMPO75吋液晶電視、ARKDAN空氣清淨機、iPhone 13Pro智慧手機、iPad mini平板電腦、Switch遊戲機等好禮。