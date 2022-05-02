快訊

總統府又增疫情 今新增1員工、12憲兵確診

專訪／婚姻讓她很窒息 理科太太「離婚人生變光明」

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南橫公路通讓她忙到快哭了 海端加油站工作量暴增5倍

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
海端加油站是南橫公路東段唯一加油站，加油員直言昨天車流量暴增5倍以上。記者卜敏正／攝影
海端加油站是南橫公路東段唯一加油站，加油員直言昨天車流量暴增5倍以上。記者卜敏正／攝影

南橫公路昨起有條件開放通車後，南橫路段車流大爆滿，南橫公路東段海端鄉公所直營的「海端加油站」，昨加油車潮爆增5倍，加油員說「忙到快哭了」，站方認為南橫觀光熱潮有助加油站營收提升，但也提醒車主「小站加油機有限，請耐心等候」。

南橫公路東段的唯一「海端加油站」，是全國首座，也是東部唯一鄉營加油站，因為加油者多數是鄉民，鄉公所秉持服務、回饋鄉民理念，每公升汽油降1元、柴油降0.6元， 過去幾年除農忙期間加油車多、忙碌，平日工作相對清淡，但昨天加油車突然爆滿，讓加油員忙到不可開交。

海端加油站站長洪明融說，昨天加油站至少增加5倍車流量，最多的是機車、重機，剛好加油站這兩天1名員工病假，讓唯一加油員忙到沒時間吃飯、上廁所，交班時說「快哭了」。

洪明融說，平日生意普通，每月結算並不賺錢，但每年6月及12月農忙收割期，加油農機車多，甚至隔壁池上和關山農機都來加油，對加油站有很大收益，預估南橫開通後加油的人會更多。

海端鄉秘書江聰明表示，海端加油站是服務性質，加油機、人力都有限，忙碌的時候請加油者耐心等候；另除了降價回饋，鄉公所也從加油站盈餘，每年發放8000元回饋金給6個村，所在地山平部落辦祭典活動，還可申請1萬5000元回饋金。

海端加油站是南橫公路東段唯一加油站，昨天加油車流量暴增5倍以上。記者卜敏正／攝影
海端加油站是南橫公路東段唯一加油站，昨天加油車流量暴增5倍以上。記者卜敏正／攝影

加油站 南橫

延伸閱讀

他為友人丟垃圾大鬧加油站 危及公眾安寧法官判罰

南橫公路大爆滿！ 公路總局發出塞車及事故處理方案

影／空拍南橫醉心美景 遊客湧入野生動物怕怕

復通首日5836輛進管制區 山友：別讓南橫成悲情公路

相關新聞

影／振興經濟抽大獎 百萬名車得主剛睡醒「以為作夢」

新冠疫情重創國內觀光產業，去年中央推出振興五倍券等紓困方案，宜蘭縣再加碼「五告誠意 FUN心遊蘭陽」消費滿額抽大獎等活動...

南橫公路通讓她忙到快哭了 海端加油站工作量暴增5倍

南橫公路昨起有條件開放通車後，南橫路段車流大爆滿，南橫公路東段海端鄉公所直營的「海端加油站」，昨加油車潮爆增5倍，加油員...

花蓮限定版萱草盛開 免費參觀也可線上賞花

金針花又名萱草，是華人眼中代表母親的花朵，花蓮吉安鄉嘉德花田每到5月「萬」花齊放，其中平地萱草最為盛開，吸引遊客拍照打卡...

斑馬線兩側設緣石護行人 卻成路障傷機車騎士

基隆市政府將仁二路公車循環站通往海洋廣場的行人穿越道（斑馬線）加寬，兩側防護緣石跟著往外推，因貼近愛一路行車動線，加上標...

和平島公園出入口 平一路拓寬

基隆市和平島「和一路停車場」啟用，紓緩風景區假日停車問題。但島上主要道路平一路動線不佳，和平島公園入口處有交通瓶頸，市府...

慈濟、天主教 攜手援烏克蘭

俄烏戰爭已超過2個月，為擴大對烏克蘭難民援助，佛教慈濟慈善事業基金會與天主教靈醫會國際醫療暨災難服務委員會，跨宗教簽約合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。