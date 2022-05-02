南橫公路通讓她忙到快哭了 海端加油站工作量暴增5倍

南橫公路昨起有條件開放通車後，南橫路段車流大爆滿，南橫公路東段海端鄉公所直營的「海端加油站」，昨加油車潮爆增5倍，加油員說「忙到快哭了」，站方認為南橫觀光熱潮有助加油站營收提升，但也提醒車主「小站加油機有限，請耐心等候」。

南橫公路東段的唯一「海端加油站」，是全國首座，也是東部唯一鄉營加油站，因為加油者多數是鄉民，鄉公所秉持服務、回饋鄉民理念，每公升汽油降1元、柴油降0.6元， 過去幾年除農忙期間加油車多、忙碌，平日工作相對清淡，但昨天加油車突然爆滿，讓加油員忙到不可開交。

海端加油站站長洪明融說，昨天加油站至少增加5倍車流量，最多的是機車、重機，剛好加油站這兩天1名員工病假，讓唯一加油員忙到沒時間吃飯、上廁所，交班時說「快哭了」。

洪明融說，平日生意普通，每月結算並不賺錢，但每年6月及12月農忙收割期，加油農機車多，甚至隔壁池上和關山農機都來加油，對加油站有很大收益，預估南橫開通後加油的人會更多。