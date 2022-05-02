斑馬線兩側設緣石護行人 卻成路障傷機車騎士

基隆市政府將仁二路公車循環站通往海洋廣場的行人穿越道（斑馬線）加寬，兩側防護緣石跟著往外推，因貼近愛一路行車動線，加上標示不足、用路人不習慣，已有3名騎士撞上摔車受傷。基隆市議員童子瑋勘查後說，依「人本交通」理念防護行人安全是對的事，但防護設施應顧及騎士安全。市府交通處今天表示，會與設置緣石的都市發展處研議改善方案。

從公車循環站通往海洋廣場的斑馬線，全長約70公尺。市府考量有些行人無法一次綠燈，直接穿越中正高架橋兩側的愛一路車道，必須留在高架橋下等待下一次綠燈，因此在橋下的斑馬線兩側，設置緣石防護行人安全。

基隆市政府改造「國門」景觀，在基隆港內港區域大興土木。都市發展處整建東1碼頭海洋廣場2期範圍，考量未來行人需求，把公車循環站通往海洋廣場的斑馬線加寬，高架橋下的緣石也隨之移位，移除舊有緣石後，在新劃設斑馬線兩側重設緣石。

童子瑋接獲不少民眾反映，新設緣石影響行車安全。他前往現場檢視後說，由市區沿愛一路直行往獅球嶺方向機車族，行經愛一路、忠一路口時，可能會因為不習慣緣石位置改變，或是因為天黑、下雨視線不明，沒看到綠石，撞上後摔車。他將邀相關單位辦理會勘，研議改善方案，例如縮減緣石長度，或是加設警示標誌。