綠島蘭嶼緊急傷病患 黑鷹直升機5小時2趟救援
空中勤務總隊第三大隊第三隊今天上午出動黑鷹直升機載送綠島8旬阿嬤因股骨骨折送醫；凌晨則載送蘭嶼59歲男子氣喘發作、呼吸衰竭返台就醫，5小時2趟起飛完成緊急救援。
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊表示，上午接獲總隊勤務指揮中心電話通知，81歲蘇陳阿嬤因右側股骨骨折，經綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫。
黑鷹直升機上午8時38分起飛向綠島，8時55時降落綠島機場，搭載傷患、家屬共2人上機後，起飛返回台東豐年機場，落地後病患交由救護人員轉送醫院治療。
另外，蘭嶼59歲黃姓男子今天凌晨因氣喘急性發作，合併發生呼吸衰竭，送蘭嶼衛生所診斷評估後認為情況緊急，立即申請空中醫療，空勤總隊黑鷹直升機凌晨2時51分起飛向蘭嶼，4時22分在台東豐年機場落地後，由台東消防救護人員轉送醫院治療。
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