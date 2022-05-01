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暖暖人通勤困境 林右昌充耳不聞？

台灣醒報 / 記者游清淵╱台北報導
1088路線在108年10月無預警變更交流道行駛及行經站牌，增加塞車風險跟班次時間，影響暖暖地區非常多通勤族。(網路截圖)
1088路線在108年10月無預警變更交流道行駛及行經站牌，增加塞車風險跟班次時間，影響暖暖地區非常多通勤族。(網路截圖)

「任期3年多來，如果說哪些議題在議會不斷狗吠火車，但絲毫不見改善、不見市府重視，暖暖區國道客運困境絕對榜上有名！」基隆市議員王醒之在臉書上憤怒抗議，贏得包括作家林淇漾等暖暖人大聲附和。王醒之說：「我們真的要大聲問：林右昌市長跟市府單位，你們有看到暖暖區的通勤族每天在忍受什麼乘車品質嗎？」

市民抱怨 班次脫班

王醒之說，他從2019年就開始收到民眾抱怨1061、1061A、1062、1088客運路線運量不足、時常脫班的陳情。1088路線在108年10月無預警變更交流道行駛及行經站牌，增加塞車風險跟班次時間，影響非常多通勤族。這些「慘案」歷歷在目。

他指出，他從希望提升國道客運班次、運量，不斷下修期望到「只冀求班次穩定」。他說，「通勤族們要的真的不多，只是希望每天發車班次穩定，不要臨時沒有發車、班次脫班。」

市府推託無管轄權

其實，數次在市議會討論暖暖區國道客運的問題。市府時常用「這屬於公路總局管理，市府沒有管轄權、業者並非市府所管等說明來推託。前交通處處長甚至說他們只能「拜託」業者持續經營。

王醒之說，民國105年市府還曾與公路總局共同張燈結綵宣布，開通第二條快捷公車1088路線。等到現在營運狀況不佳，屢遭民眾陳情投訴時，市府就將權責「往外推」說：「這不歸我管！」

批林右昌「外推市長」

他憤怒質問林右昌市長曾將「捷運基八段」的未來往交通部推，也把暖暖國道客運的問題也往交通部推，請問林市長是不是「外推市長」嗎？

王醒之說，由於班次不穩定、班次減少搭不上車、路線規劃不符需求，直接導致使用率變低！不是暖暖區通勤人口變少，而是大家想盡辦法自力救濟。

近期1061、1062路線也是同樣的狀況，原本班次不足有車搭不上，現在班次不穩定的狀況更加嚴重。1088路線透過變更交流道增加班次的方案，更不知道何時才會成真。

自嘲住在蛋殼區

連暖暖區「唯一可以透過台鐵轉乘路線的R86」班次也大幅度減少，不見市府支援讓增加班次。現在僅有的班次同樣因為業者營運問題可能直接收掉。「暖暖區通勤族的基本權益在哪裡？蛋殼區就只能如此嗎？」王醒之問。

暖暖人對王醒之的訊息感同身受，紛紛留言回應：「暖暖長期被基隆客運壟斷，服務品質如何大家都很清楚，安樂區客運路線多，又有多間公司營運，對通勤族來說真的友善太多了！暖暖通勤問題存在已久，但市府根本無心處理，暖暖人真的只能眼淚往肚子吞⋯。」

「1088、R86有沒有可能在尖峰時段安排一條路線專給暖暖街的通勤族搭乘？例如在運動公園發車或東勢街發車？原本的碇內路線就直接往高速公路，不需繞到暖暖街？」「1061、1062平日7:00-9:00嚴重沒車班，女兒說天天用糾結的心在等車。」「暖暖過港這邊客運也沒有，火車班次少，常誤點，還要日曬雨淋，一直都沒改善…」

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通勤族 基隆 林右昌

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