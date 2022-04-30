沒中嘆可惜？民眾揪團為領保險做PCR 林右昌：浪費資源

基隆最近傳出有部分人為了領保險理賠，三不五時就揪團到社區篩檢站採檢，如果沒確診還嘆可惜。基隆市長林右昌今天下午防疫記者會回應說，他也有聽說，這樣的心態非常不可取，是害群之馬，而且浪費社會資源，耗費寶貴的醫療人力，心態非常不可取。

今天有媒體提問，最近聽說有部分人為了領保險理賠，三不五時就到社區篩檢站採檢，浪費醫療資源，市府是否要向台北市一樣，實施快篩陽性才到社區篩檢站採檢PCR？

林右昌說，這樣的心態非常不可取，是害群之馬，而且浪費社會資源，耗費寶貴的醫療人力。政府設立社區篩檢站是為了公衛防疫，希望找出社區感染病例，主要是讓有接觸疑慮或是被匡列者以及已經快篩陽性的民眾進行篩檢。

林右昌表示，政府幫民眾做PCR並不是沒有成本的，一例PCR篩檢大約要花費1600元以上的成本，除了醫療資源，也包括人力與場地等資源，有醫檢師、有醫護人員的付出等，這些都是大家看不到的成本。「如果民眾不自律，沒有公德心，為了個人利益濫用政府的善意，我們也會做滾動檢討。」

林右昌指出，如果快篩試劑可以普遍化，他會支持快篩陽性後才可以做PCR的篩檢，以免資源的浪費。他呼籲民眾自律，如果知道身邊有這樣心態的人，也勸阻他把醫療資源留給最需要的人。

林右還說，基隆市社區篩檢做得比較落實且徹底，基隆的人口數是台北市的九分之一，是新北市的十二分之一左右，但是每天篩檢量將近4000人次甚至比台北市還多，累計達9萬4304人次，已達全市人口的25.76%。