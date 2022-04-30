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游錫堃今回母校80周年慶 談台灣防衛意志不輸烏克蘭

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃認為，台灣人應知台灣史，以重建過往的台灣精神和防衛意志。圖／立法院提供
立法院長游錫堃認為，台灣人應知台灣史，以重建過往的台灣精神和防衛意志。圖／立法院提供

國立宜蘭高中今天舉辦80周年校慶大會，立法院長游錫堃以校友身份受邀出席，為第3屆傑出校友頒獎。他致詞提及烏俄戰爭，認為台灣人應知台灣史，以重建過往的台灣精神和防衛意志。

游錫堃表示，1960年進宜中就讀，當時碰到嚴重颱風、父親過世，學習之路並不順遂，14歲輟學養家。他說，初中2年念得不好，感到很慚愧，但宜蘭高中仍視為宜中人，讓他深感光榮與高興。

游錫堃說道，宜蘭高中人才濟濟，不少內閣閣員都是校友，不只是因為學生本身優秀、教師辦學認真外，也歸因於蘭陽文風鼎盛。

他說在清朝時期，台灣出了33位進士，其中宜蘭人的楊士芳，敢冒著清廷忌諱，頂著殺頭的風險，極力建議供奉致力反清復明的鄭成功，反應出宜蘭人反骨傲然的精神。

接著，游錫堃談到烏俄戰爭，外國人常說台灣的防衛意志薄弱。他直言，台灣絕對不輸烏克蘭，當年日本依馬關條約接收台灣，與俄羅斯侵略烏克蘭不同；台灣當時無國際支持、缺乏武器，仍奮勇抗日，日本人花了20年才算完全接收。

游錫堃表示，烏俄戰爭雖對台灣沒有直接影響，但還是有衝擊，應該號召台灣青年人找回防衛意志。他說，台灣有海峽天險、精良武器，以及民主國家的盟友支持，更重要的是防衛意志，期許學弟妹能為國家、台灣繼續打拚。

國立宜蘭高中今天舉辦80周年校慶大會，立法院長游錫堃（左2）受邀出席。圖／立法院提供
國立宜蘭高中今天舉辦80周年校慶大會，立法院長游錫堃（左2）受邀出席。圖／立法院提供

游錫堃 宜蘭 戰爭

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