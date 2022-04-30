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山月吊橋人氣高 花蓮縣府協調客運返程繞駛布洛灣
太魯閣國家公園內山月吊橋前年8月開放後，布洛灣台地遊客人數衝高，每月吸引3萬人一遊，為方便遊客，花蓮縣政府協調市區客運業者，即起試辦310A「天祥至花蓮火車站」班次繞駛布洛灣；另，園區得卡倫及砂卡噹步道施工改善護欄及鋪面，5月3日起封閉管制。
花蓮縣政府建設處表示，目前布洛灣返程下山遊客有花蓮客運經營的1133花蓮火車站至天祥可搭乘，但因天祥發車時間是下午2時，遊客反映太魯閣壯麗景色讓人留連忘返，貪看美景久一點，很容易錯過班次，下山變得困難，太魯閣國家公園管理處希望縣府縣助，提供下山遊客更晚班次的選擇。
縣府協調統聯客運，即起試辦310A返程增加繞駛布洛灣，試辦2個月後再視載客率評估調整。平日天祥發車時刻為下午4時30分，假日為下午4時40分。縣府提醒，從天祥抵達布洛灣遊憩區的客運路程約20至25分鐘，不過，山區路幅狹窄路況多，當日時刻可查詢花蓮交通官網「花蓮交通e點通V2.0」網站( https://traffic.hl.gov.tw/ )。
太管處辦理得卡倫及砂卡礑步道護欄及鋪面改善工程，得卡倫步道施作日期為5月3日至9月8日，步道封閉管制，遊客可經由太警隊旁台地步道南段及水管路步道往大同大禮地區；砂卡礑步道步道自5月3日至6月16日施作步道1K+600處(五間屋後柵門起)至3K+800處，步道採封閉管制，步道入口至1K+600五間屋路段仍開放，民眾可走到五間屋後折返。
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