快訊

台中府會聚餐感染擴大！新聞局長鄭照新中鏢 累計7確診

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

宜蘭防汛新利器 自動偵測設備系統5月中加入行列

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」包含建置淹水感測器、水位計（圖中白色盒子）、抽水機轉速監測器、淹水監測輔助攝影設備等。記者林佳彣／攝影
「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」包含建置淹水感測器、水位計（圖中白色盒子）、抽水機轉速監測器、淹水監測輔助攝影設備等。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣明起進入為期7個月汛期，縣府為在防汛期間即時掌握全縣水情，去年開始籌備「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」，目前已完成設備建置、正在運作測試，預計5月15日前就能加入防汛整備行列。縣長林姿妙今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制，並指示水利資源處嚴陣以待，以保障縣民生命財產安全。

宜蘭縣防汛自動偵測設備系統包含建置80組淹水感測器、150組水位計、65組抽水機轉速監測器、45組移動式抽水機監測器及5處淹水監測輔助攝影設備，每年的維護管理費平均600多萬元。

水資處長李岳儒表示，過往遇到颱風、豪雨、短延時強降雨，各項防汛設備運轉情形都得由現場操作人員回報，但因忙於現場於防汛工作而無法立即回報。

他說，如今透過防汛自動偵測設備系統，有助於指揮人員即時掌握全縣水情，例如從監視影像知道何處淹水，如此可避免現場人員的回報時差，還能有效調度資源如機具、封路等，以提高防汛救災效率。全部設備已建置完成，近期運作測試中，預計5月15日前就會加入防汛整備工作。

宜蘭縣府目前管理10條河川、80條排水、72處閘門、19座抽水站等，縣長林姿妙今天到平行抽水站視察，指示水資處團隊詳實檢查並覆核，確保防汛設備正常運作，讓傷害減到最低。她說，宜蘭多雨，希望透過超前部署、事先預防，保障縣民生命財產安全。

平行抽水站有6台抽水機，抽水效能合計每秒18噸，能有效改善五結鄉錦眾、下孝威低窪地區淹水情形。記者林佳彣／攝影
平行抽水站有6台抽水機，抽水效能合計每秒18噸，能有效改善五結鄉錦眾、下孝威低窪地區淹水情形。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府水資處長李岳儒（左）今天向縣長林姿妙（右）說明抽水機現況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府水資處長李岳儒（左）今天向縣長林姿妙（右）說明抽水機現況。記者林佳彣／攝影
此為大型移動式抽水機。記者林佳彣／攝影
此為大型移動式抽水機。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制。記者林佳彣／攝影
「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」能有效調度資源如機具、封路等，以提高防汛救災效率，預計5月15日前就能加入防汛整備行列。圖／宜蘭縣政府提供
「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」能有效調度資源如機具、封路等，以提高防汛救災效率，預計5月15日前就能加入防汛整備行列。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制。記者林佳彣／攝影

宜蘭 淹水 林姿妙

延伸閱讀

冬山鄉丸山農村社區土地重劃下月竣工 林姿妙今視察

宜蘭基層力挺 林姿妙宣布參選：上任後沒休過一天假

林姿妙被提名批民進黨政治打壓 但相信天公疼好人

無懸念獲國民黨首波徵召參選 林姿妙：勇敢起飛

相關新聞

南迴全天開頭燈 駕駛反應兩極

南迴公路台9線台東太麻里鄉荒野至屏東枋山鄉楓港段約90公里，昨起實施全天開啟車頭燈，否則處600至1200元罰款。用路人...

沒中嘆可惜？民眾揪團為領保險做PCR 林右昌：浪費資源

基隆最近傳出有部分人為了領保險理賠，三不五時就揪團到社區篩檢站採檢，如果沒確診還嘆可惜。基隆市長林右昌今天下午防疫記者會...

游錫堃今回母校80周年慶 談台灣防衛意志不輸烏克蘭

國立宜蘭高中今天舉辦80周年校慶大會，立法院長游錫堃以校友身份受邀出席，為第3屆傑出校友頒獎。他致詞提及烏俄戰爭，認為台...

山月吊橋人氣高 花蓮縣府協調客運返程繞駛布洛灣

太魯閣國家公園內山月吊橋前年8月開放後，布洛灣台地遊客人數衝高，每月吸引3萬人一遊，為方便遊客，花蓮縣政府協調市區客運業...

宜蘭防汛新利器 自動偵測設備系統5月中加入行列

宜蘭縣明起進入為期7個月汛期，縣府為在防汛期間即時掌握全縣水情，去年開始籌備「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」，目前已完成設...

環保輔具借用受歡迎 開幕月餘...多組被借光民眾集資捐

慈濟基金會今年3月在台東關山鎮成立「關山環保輔具平台中心」，提供縱谷地區年長者及行動不便家庭租用，助長者生活便利、也減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。