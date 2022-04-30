宜蘭防汛新利器 自動偵測設備系統5月中加入行列

宜蘭縣明起進入為期7個月汛期，縣府為在防汛期間即時掌握全縣水情，去年開始籌備「宜蘭縣防汛自動偵測設備系統」，目前已完成設備建置、正在運作測試，預計5月15日前就能加入防汛整備行列。縣長林姿妙今前往五結視察平行抽水站時，了解防汛整備與應變機制，並指示水利資源處嚴陣以待，以保障縣民生命財產安全。

宜蘭縣防汛自動偵測設備系統包含建置80組淹水感測器、150組水位計、65組抽水機轉速監測器、45組移動式抽水機監測器及5處淹水監測輔助攝影設備，每年的維護管理費平均600多萬元。

水資處長李岳儒表示，過往遇到颱風、豪雨、短延時強降雨，各項防汛設備運轉情形都得由現場操作人員回報，但因忙於現場於防汛工作而無法立即回報。

他說，如今透過防汛自動偵測設備系統，有助於指揮人員即時掌握全縣水情，例如從監視影像知道何處淹水，如此可避免現場人員的回報時差，還能有效調度資源如機具、封路等，以提高防汛救災效率。全部設備已建置完成，近期運作測試中，預計5月15日前就會加入防汛整備工作。