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環保輔具借用受歡迎 開幕月餘...多組被借光民眾集資捐

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
顏府駐（右）今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝
顏府駐（右）今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝

慈濟基金會今年3月在台東關山鎮成立「關山環保輔具平台中心」，提供縱谷地區年長者及行動不便家庭租用，助長者生活便利、也減少跌倒風險，推出後相當受地方歡迎，不少輔具借岀後無庫存，關山鎮熱心民眾集資購買多組輔具，今日捐贈輔具中心、提供後續借用。

慈濟關山志工范錦蓮表示，面對超高齡社會，老年人口越來越多，慈濟基金會在全國各地有18處的輔具平台中心，提供有需求的家庭免費租用，善用生活輔具可大幅減少老人跌倒風險，感謝地方民眾支持並熱情捐助。

顏府駐說，自從關山輔具平台中心成立後，已嘉惠不少縱谷地區鄉親長輩，提供老人和行動不便者行動更安全便利。他之前也曾經捐過一批白鐵製扶手，免費提供給需要的家庭安裝在浴廁使用，這次在得知輔具中心庫存量拉警報，立即號召親朋好友共同響應。

關山輔具平台中心表示，這次愛心捐贈的輔具用品包括病床用的中單、助行器和四腳柺杖等，都可提供民眾申請免費借用，另輔具中心還有電動病床、便盆椅、高背及一般輪椅、助行器、電動代步車等歡迎洽詢借用。

顏府駐今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝
顏府駐今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝
顏府駐（左四）今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝
顏府駐（左四）今天代表友人，捐贈一批輔具給慈濟「關山環保輔具平台中心」。記者卜敏正／翻攝

慈濟 老年人口

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