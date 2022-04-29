基隆田徑場4億拆除重建工程停擺 延宕1年卡變更設計

使用逾40年的基隆市立田徑場，去年2月動工拆除重建，總經費4億5879萬元，沒想到動工後不久市府進行變更設計，至今設計圖都還沒有出來，導致工程停擺，承包商擬退出求償，工程延宕1年多。市府表示，預計5月設計圖會完成，追加3千多萬元，預計延至明年12月完工。

承包適不滿指出，當初得完標之後才知道市府要做重大變更，不是原本合議的合約，到現場變更設計還沒出來，這1年來施工都不能請款，已投入數千萬元，難到要他們再虧下去，市府行政程序不完備一直拖延，不排除向市府求償損失。

議員呂美玲表示，動工後市府馬上辦理變更設計，至今設計圖都還沒有出來，造成承包商承包的內容與合約不相同，造成工程已延宕1年多，當時搶著發包太急促，造成損失，浪費的還不是人民的納稅錢。

議員韓世昱說，施工拖了那麼久實在說不過去，因為這裡是基隆人運動最多的地方，現在施工期間民眾無法使用，相當不方便，有的選手也被迫到外縣市訓練，將會要求市府相關單位到議會報告如何解決，不能一直拖下去。

議員張淵翔指出，還沒完成完整建築相關設計就急著發包，導致要變更設計，顯見當初規畫草率，議會將追究責任，釐清責任誰要負。

體育場代表人員說，變更設計部分，主要是擋土牆上方馬路與主結構建物改為合併在一起，讓中間沒有空隙，還有配合五大管線審查，包括消防、水電、水土保持等工項的變更，牽涉到主體結構的安全，因此要比較慎重。

重建工程打除現有環狀看台，規畫為開放式運動場域，並設置約3000席之看台區、多處室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場。另外，為紓緩民眾停車需求量，將興建一座可容納200輛汽車及178輛機車立體停車場。