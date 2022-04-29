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疫情升溫＋搶用國旅券 宜蘭酒廠趕工生產防疫酒精

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
交通部觀光局推出國旅券，使用期限只到4月30日，不少民眾趕著用完，紛紛來到台灣菸酒宜蘭酒廠消費。記者林佳彣／攝影
交通部觀光局推出國旅券，使用期限只到4月30日，不少民眾趕著用完，紛紛來到台灣菸酒宜蘭酒廠消費。記者林佳彣／攝影

交通部觀光局推出國旅券，使用期限只到4月30日，不少民眾趕著用完，紛紛來到台灣菸酒宜蘭酒廠觀光工廠消費。由於國內疫情近期升溫，600ml的75%防疫酒精上周起出現搶購潮，廠方這周緊急加開生產線，2天產出約10萬瓶，以提升庫存量。

宜蘭酒廠說，去年疫情趨緩，防疫酒精有一陣子都沒有人買，最近疫情升溫，加上國旅券使用期限將至，不少人會將國旅券拿來買防疫酒精，作為預備用，使得銷量上升、庫存量減少。

繼今年1月2天生產的75%防疫酒精，有7800多打、約9萬4000瓶，宜蘭酒廠直至4月26日、27日再加開生產線，產量逾8000打、約10萬瓶，以因應供銷。

宜蘭酒廠說，該生產線原本是生產紅露酒、米酒等民生產品，這周2天則安排趕工防疫酒精，每日額定產額為3500打、4萬2000瓶，產量視機況而異。

有鑒於防疫酒精的需求量大，宜蘭酒廠超前部署增加庫存量，預計下周也會安排2天生產。廠長徐明國說，配合防疫政策，原則上要讓消費者買得到，因此盡量增加庫存量，畢竟疫情難預料，往後狀況不曉得如何。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭酒廠的防疫酒精上周起出現搶購潮，廠方這周加開生產線，以提升庫存量。圖／宜蘭酒廠提供
宜蘭酒廠的防疫酒精上周起出現搶購潮，廠方這周加開生產線，以提升庫存量。圖／宜蘭酒廠提供
最近疫情升溫，加上國旅券使用期限將至，不少民眾會將國旅券拿來買防疫酒精。記者林佳彣／攝影
最近疫情升溫，加上國旅券使用期限將至，不少民眾會將國旅券拿來買防疫酒精。記者林佳彣／攝影
有鑒於防疫酒精的需求量大，宜蘭酒廠超前部署，預計下周也會安排2天生產，以增加庫存量。記者林佳彣／攝影
有鑒於防疫酒精的需求量大，宜蘭酒廠超前部署，預計下周也會安排2天生產，以增加庫存量。記者林佳彣／攝影

酒精 宜蘭 疫情

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