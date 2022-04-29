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花蓮疫情嚴峻 市公所設17處次氯酸水站供民眾清消

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所在市區設置17處次氯酸水供應站，民眾取用踴躍。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在市區設置17處次氯酸水供應站，民眾取用踴躍。圖／花蓮市公所提供

全台疫情嚴峻，花蓮不到1個月累積案例突破2000例，被中央列入高風險縣市。花蓮市公所除了加強清消，也在市區設置17處據點，供民眾取用稀釋過的次氯酸水，方便民眾就近取用，做好居家環境清消。

市公所獲得中華紙漿公司提供次氯酸水原液，稀釋過後，放置在市區多個里或廟宇共17處，每天取用時間為上午8時至下午5時30分，初步提供至5月底，視疫情狀況若有需要再延續服務。

市長魏嘉賢說，供水站地點包括主力里（榮正街186巷18號）、主商里（舊鐵道，中正路73號對面）、民族里（軒轅路19號門口，里長家）、民勤里（府前路32號，里辦公室）、民意里（民光71-1號，里辦公室）、民運里（化道路白燈塔公園）、民權里（菁華街39號，里辦公室）、國強里（豐村78號，里長家）、國盛里（國民九街12號門口，里長家）、國富里（富祥街12號，里辦公室）、國福里（花海前土地公廟）、北濱街天公廟（北濱街69巷1-1號）。

另外還有5處地點等準備好裝水容器後即提供取用，分別是花蓮聖修宮（府前路408巷18弄20號）、城隍廟（成功街169號）、主農里（長春街30號門口）、國裕里（裕民路27號對面）、國興里（介禮街46號，里辦公室）。

魏嘉賢感謝中華紙漿再次提供次氯酸水供市民使用、民間公司提供水桶及棧板，以及各里里長共同管理取水點。他說，歡迎民眾自備容器取用，提醒取用時務必要注意安全，不要讓小朋友在一旁嬉戲，更要共同落實各項防疫措施。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，供水站供應的次氯酸水均已經過稀釋過，民眾取用後，可以用在地板清潔或以抹布沾濕後擦拭門把桌椅、小朋友的遊具等，不只預防新冠病毒，對於腸病毒感染也非常有效。另外要提醒，家長取用後，回家一定要放在小朋友無法拿到的地方，以免孩童誤飲。

花蓮市長魏嘉賢（左三）、民運里長林美靜等人，今天了解次氯酸水供應站取水情形。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左三）、民運里長林美靜等人，今天了解次氯酸水供應站取水情形。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在市區設置17處次氯酸水供應站，方便民眾就近取用，居家清消。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在市區設置17處次氯酸水供應站，方便民眾就近取用，居家清消。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左三）、民運里長林美靜（中）、民運社區發展協會理事長吳培群（右二）等人，今天了解次氯酸水供應站取水情形。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左三）、民運里長林美靜（中）、民運社區發展協會理事長吳培群（右二）等人，今天了解次氯酸水供應站取水情形。圖／花蓮市公所提供

花蓮 疫情 魏嘉賢

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