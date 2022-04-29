花蓮疫情嚴峻 市公所設17處次氯酸水站供民眾清消

全台疫情嚴峻，花蓮不到1個月累積案例突破2000例，被中央列入高風險縣市。花蓮市公所除了加強清消，也在市區設置17處據點，供民眾取用稀釋過的次氯酸水，方便民眾就近取用，做好居家環境清消。

市公所獲得中華紙漿公司提供次氯酸水原液，稀釋過後，放置在市區多個里或廟宇共17處，每天取用時間為上午8時至下午5時30分，初步提供至5月底，視疫情狀況若有需要再延續服務。

市長魏嘉賢說，供水站地點包括主力里（榮正街186巷18號）、主商里（舊鐵道，中正路73號對面）、民族里（軒轅路19號門口，里長家）、民勤里（府前路32號，里辦公室）、民意里（民光71-1號，里辦公室）、民運里（化道路白燈塔公園）、民權里（菁華街39號，里辦公室）、國強里（豐村78號，里長家）、國盛里（國民九街12號門口，里長家）、國富里（富祥街12號，里辦公室）、國福里（花海前土地公廟）、北濱街天公廟（北濱街69巷1-1號）。

另外還有5處地點等準備好裝水容器後即提供取用，分別是花蓮聖修宮（府前路408巷18弄20號）、城隍廟（成功街169號）、主農里（長春街30號門口）、國裕里（裕民路27號對面）、國興里（介禮街46號，里辦公室）。

魏嘉賢感謝中華紙漿再次提供次氯酸水供市民使用、民間公司提供水桶及棧板，以及各里里長共同管理取水點。他說，歡迎民眾自備容器取用，提醒取用時務必要注意安全，不要讓小朋友在一旁嬉戲，更要共同落實各項防疫措施。