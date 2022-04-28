基隆19名郵務士確診 外勤人員值勤前須快篩陰

中央社 / 基隆28日電

基隆市本土COVID-19疫情升溫，基隆郵局截至今天為止，已有19名郵務士確診，為避免疫情擴散，所有外勤人員已在4月25日起，值勤前必須快篩，陰性才可出班投遞郵件。

基隆郵局局長周哲範今天接受媒體訪問表示，基隆郵局有19名郵務士COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，郵局比較擔心民眾收信時是否會有不確定的感染風險，因此從這週起，所有外勤人員每天都要快篩，陰性才可出班投遞郵件，目的是為了確保大家安全。

周哲範指出，有時效性的郵件一定優先處理，至於較無時效性郵件，也會視情況可能在30日加派人力投遞，最重要是要確認民眾收信安全，目前人力還可應付，5月2日起郵局人員就會陸續解除隔離。

周哲範表示，因為外勤同仁身處在不特定地方，有時會在外用餐，可能會與確診者足跡有所重疊，同仁會擔心因此前往PCR核酸檢測，23日和24日陸續有人員確診，為了確保安全，基隆郵局才會決定從25日起，外勤人員值勤前都要快篩，避免疫情擴散。

郵局 基隆 疫情

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