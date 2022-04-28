疫情升溫 花蓮銅門部落Phpah藝術聚延期

疫情升溫影響，花蓮「Phpah藝術聚－劇山計畫」4月29日至5月1日在銅門部落登場的「遊林驚夢」環境劇場、部落市集及部落小旅行延期；池南、馬遠場次因戶外空間廣闊，照常辦理。

林務局花蓮林區管理處、文化部與銅門部落、池南部落及馬遠部落合作，原訂29日起連續3個週末辦理「Phpah藝術聚－劇山計畫系列活動」，Phpah為太魯閣族語「綻放的花朵」的意思，以部落就是表演場域的概念，打造「縱谷帶狀性表演藝術節」，希望透過當代藝術及藝術創作的方式，來訴說部落文化。

花蓮林管處今天發布訊息表示，「Phpah藝術聚－劇山計畫」銅門場次位於銅門部落大祭場，因鄰近銅門社區，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，經與部落及社區討論後決定延期舉辦。

部落小旅行預付金額將全額退費，後續辦理情形及因應措施，將於Phpah藝術聚臉書（Facebook）粉絲專頁公告。

至於5月6至8日的池南場次及5月13至15日的馬遠場次，因場地分別位於池南國家森林遊樂區，以及富源國家森林遊樂區，戶外空間廣闊，照常舉辦。