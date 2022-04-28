居家照護、居家隔離免煩惱 宜縣府推生活物資採買服務

宜蘭縣長林姿妙今天在防疫記者會說明，有鑒於近來確診數日趨增加，居家隔離或居家照護者，若有採買生活物資、垃圾清運或寵物照護服務的需求，可撥打「1999為民服務專線」，縣府與各鄉鎮市公所會協助民眾，挺過防疫期間的不便。

衛生局表示，部份需要居家隔離、居家照護的民眾，遇到生活物資採買困難時，可聯繫為民服務專線1999，若有垃圾清運、寵物照護服務的需求，亦可致電預約相關協助。

民政處長吳志宏說，針對沒有親朋好友可協助、外送平台無法提供服務的個案，今天起啟動「居家照護者生活物資採買諮詢協助服務，民眾只要撥打1999，待受理後，就會啟動民政系統，縣府、各公所等單位會一起來協助個案，針對其提出的採買需求給予協助。