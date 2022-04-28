影／不畏疫情搭機空中遊花東縱谷今起航 首周訂位客滿

台東縣政府與安捷航空規畫多時，全台獨有搭小飛機，空中翱翔遊覽花東縱谷行程，今天下午在台東航空站起航，全程30分鐘沿花東縱谷飛行，鳥瞰鹿野高台，關山、池上棋盤狀綠色稻田，及伯朗大道等台東美景，業者坦言曾擔心「疫情影響」，但開賣2天已接20組訂單，對這個新遊程信心滿滿。

台東縣長饒慶鈴、交通觀光處長余明勳、安捷航空董事長高健祐，今天都參加安捷航空空中遊覽首航活動，饒慶鈴開心宣布「台東陸海空又有新的玩法」，空中除了搭熱氣球，又多了搭飛機翱翔、欣賞花東縱谷美景新選擇，並強調這個空中導覽只是起步，未來還有更多空中遊程。

高健祐說，這個空中遊覽初步規畫1天可以有4到6架次，每架次可搭乘9個人，一次行程約30分鐘，有3種不同導覽航線；他坦言原擔心這段時間疫情再起，可能會影響旅遊意願，沒想到才開賣2天已經下訂20組，研判是這行程是小飛機，遊客可以整個家庭或熟識親友團共同包機。

安捷航空的P2012型雙螺旋槳飛機，開航首日飛行花東縱谷線，飛行過程相當平穩，起飛後可以先看到海天一色無邊美景，飛經全台最大史前聚落卑南遺址，再飛過有「台東地質國寶」利吉惡地，不到10分鐘就可看見熱氣球景點鹿野高台。

飛行到關山、池上二鄉鎮周邊，鳥瞰一望無際的棋盤狀綠色稻田，並可從空中俯瞰全台最夯地景伯朗大道，欣賞台東人眼中在地十大美景之一大坡池，並沿花東縱谷、享受飛行在雲端的快感，飛機上還有主持人聶雲錄音講解沿途美景。