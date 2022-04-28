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冬山鄉丸山農村社區土地重劃下月竣工 林姿妙今視察

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙等人今天前往視察，了解「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人今天前往視察，了解「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府2013年開始推動「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」，順利於2020年11月開工，預計5月完工，縣長林姿妙今天前往視察，了解工程進度。縣府地政處表示，重劃工程完工後，不只改善生活環境、增加聯外交通便利性，也透過土地交換分合，解決共有土地權屬複雜等問題。

丸山社區是冬山、羅東的交通樞紐，連結冬山市區、中山休閒農業區、羅東市區、梅花湖風景區等地。縣府2013年起推動農村社區土地重劃，舉辦地方說明會、聽證會，也爭取到內政部土地重劃工程處1.09億元補助，並於前年動工。

該重劃區位在冬山鄉丸山山麓下，由舊寮溪包圍東、北、西三側，面積約9.89公頃。其中，公共設施占地3.05公頃，新設3座公園、4座滯洪池、1座污水處理設施，也新闢7條道路、增設廣場等公共空間；住宅用地包含既有聚落3.95公頃、新增聚落2.89公頃，以供現有住戶與未來人口使用。

地政處進一步說明，當地居民的家戶污水，原本是未經處理就直接排放到舊寮溪，如今增設小型污水處理設施，讓社區機能更加完善。目前工程進度達99％，5月中旬即將竣工。縣長林姿妙今天與冬山鄉長林峻輔、地方民代等人前往視察，了解工程進度，肯定施工團隊之餘，也要求如期如質完工。

縣府表示，丸山社區經重劃後，結合農村既有風貌、社區紋理，規劃公園綠地等空間，民生管線地下化，以改善農村生活環境，增加聯外交通便利性，同時透過土地交換分合，解決共有土地權屬複雜等問題。

丸山社區是冬山、羅東的交通樞紐，連結冬山市區、中山休閒農業區、羅東市區、梅花湖風景區等地。圖／宜蘭縣政府提供
丸山社區是冬山、羅東的交通樞紐，連結冬山市區、中山休閒農業區、羅東市區、梅花湖風景區等地。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙等人今天前往視察，了解「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人今天前往視察，了解「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府推動「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」，預計今年5月完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推動「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」，預計今年5月完工。圖／宜蘭縣政府提供
「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」的進度現況。記者林佳彣／攝影
「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」的進度現況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府推動「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」，此為滯洪池。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府推動「冬山鄉丸山農村社區土地重劃工程」，此為滯洪池。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今天與冬山鄉長林峻輔、地方民代等人，視察丸山農村社區土地重劃工程。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙今天與冬山鄉長林峻輔、地方民代等人，視察丸山農村社區土地重劃工程。記者林佳彣／攝影

污水 林姿妙 羅東

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