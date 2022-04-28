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遊蕩犬入侵花蓮婦幼親創園區 縣府架驅狗器友善驅趕
花蓮縣婦幼親創園區占地廣闊且有大片草坪，因鄰近環境有不少草叢、林木，常有流浪狗出沒。縣府農業處與管理單位社會處合作，近日設置10支驅狗器，希望以對犬隻具刺激的聲波方式，達到驅趕效果。
婦幼親創園區位於花蓮市府後路，最早是民族國小校地，廢校後作為花蓮啟智學校美崙校區，民國97年學校遷到吉安鄉後，由縣府委託宏達基金會辦理國小學生英語體驗營隊，前年9月場地合約到期搬遷，縣府收回活化利用，打造為婦幼親創園區，去年底開張，近日疫情吃緊，縣府每天舉辦疫情記者會，場地也選在婦幼親創園區。
縣府社會處表示，婦幼親創園區占地5500坪，除有房舍、教室等建物，也保留大片草坪，很適合親子活動。不過，鄰近環境有不少草叢林木，為避免因為遊蕩犬導致人犬衝突，與農業處研商，透過跨局處合作維護園區安全。
縣府動植物防疫所長周黃得榮表示，經前往現勘，發現園區南側圍牆相比之下較低矮，可能讓遊蕩犬隻有進入的機會，除了誘捕，也以友善的方式，試辦設置驅狗器，初步先架設10隻。
周黃得榮說，驅狗器的原理是依據人與動物接受到的不同聲音音頻範圍，產生人類聽不到，但對犬隻有效的刺激聲波，讓犬隻感到害怕，達到驅離的效果。
他也說，今年上、下年度各進行犬貓三合一的絕育、晶片植入、狂犬病疫苗施打工作，也將與台灣之心愛護動物協會合作，進行偏鄉犬貓絕育，希望達到源頭控管，再搭配策略性誘捕犬貓進行絕育，逐步達到減量，控管縣內遊蕩犬數量。
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