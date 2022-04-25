影／魚販群聚連環爆 大溪漁港設篩檢站、直銷中心休5天
宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，加上台北人喜歡到頭城鎮大溪漁港買魚，鎮公所團隊為防堵疫情擴散，嚴陣以待，鎮長蔡文益請縣衛生局今天下午派醫療團隊，在大溪漁港北側停車場設篩檢站，方便鎮民及魚販商攤前往篩檢。
此外，頭城區漁會也決定，大溪觀光漁港生鮮美食直銷中心從今天起至29日休息5天、漁市場休3天，展開環境大清潔，同時也配合所有工作人員篩檢，確保工作人員、漁民與消費者健康。
鎮長蔡文益表示，近期疫情嚴峻，部分新增的確診足跡都與市場及漁港相關，因此特别著重漁港及市場街道等公共場所防疫，除了加强清消作業，另外必須主動找出更多可能的接觸被傳染者，降低病毒傳播，沿海的鄉親及漁港工作的漁民都可到篩檢站做篩檢。
蔡文益呼籲民眾重視自己及家人的健康，妥善運用社區快篩站，若懷疑自己與確診者或足跡高度重疊，有健康疑慮就快去做篩檢，除了保護自己，更能保護好家人，大家共同努力守護健康。
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