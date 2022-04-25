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傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

影／魚販群聚連環爆 大溪漁港設篩檢站、直銷中心休5天

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，頭城鎮長蔡文益請衛生局派出醫療團隊在大溪漁港北側停車場設篩檢站，民眾踴躍排隊等候篩檢。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，頭城鎮長蔡文益請衛生局派出醫療團隊在大溪漁港北側停車場設篩檢站，民眾踴躍排隊等候篩檢。圖／頭城鎮公所提供

宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，加上台北人喜歡到頭城鎮大溪漁港買魚，鎮公所團隊為防堵疫情擴散，嚴陣以待，鎮長蔡文益請縣衛生局今天下午派醫療團隊，在大溪漁港北側停車場設篩檢站，方便鎮民及魚販商攤前往篩檢。

此外，頭城區漁會也決定，大溪觀光漁港生鮮美食直銷中心從今天起至29日休息5天、漁市場休3天，展開環境大清潔，同時也配合所有工作人員篩檢，確保工作人員、漁民與消費者健康。

鎮長蔡文益表示，近期疫情嚴峻，部分新增的確診足跡都與市場及漁港相關，因此特别著重漁港及市場街道等公共場所防疫，除了加强清消作業，另外必須主動找出更多可能的接觸被傳染者，降低病毒傳播，沿海的鄉親及漁港工作的漁民都可到篩檢站做篩檢。

蔡文益呼籲民眾重視自己及家人的健康，妥善運用社區快篩站，若懷疑自己與確診者或足跡高度重疊，有健康疑慮就快去做篩檢，除了保護自己，更能保護好家人，大家共同努力守護健康。

宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，頭城鎮長蔡文益請衛生局派出醫療團隊在大溪漁港北側停車場設篩檢站，民眾踴躍排隊等候篩檢。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭魚販傳播鏈持續新增確診個案，頭城鎮長蔡文益請衛生局派出醫療團隊在大溪漁港北側停車場設篩檢站，民眾踴躍排隊等候篩檢。圖／頭城鎮公所提供

漁民 疫情

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