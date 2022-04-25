公托招生在即 謝國樑拋出育兒政見 托育津貼每月1萬元

基隆市公立和非營利幼兒園招生即將受理登記，參選基隆市長的前立委謝國樑，今天提出育兒相關政見，包括托育津貼比照新北市提升到1萬元，活化閒置空間增設公托中心，並籌措地方經費減輕民眾育兒壓力。

基隆市51間公立和非營利幼兒園，4月30日上午到5月1日中午辦理招生登記。謝國樑指台灣面臨低薪、少子化困境，基隆通勤就業比例全國最高，新手爸媽不僅面臨經濟壓力，還要肩負接送小孩等托育問題，並提出3個努力目標。

謝國樑認為，基隆雖然屬北北基共同生活圈，但基隆人的福利或權利卻矮直轄市一截。他同樣為人父母，常在工作與接送小孩之間難以取捨，很了解要兼顧上班和接送孩子的年輕父母，多麼需要多一點支援力量。

謝國樑日前向台中盧秀燕市長請益，認同台中市努力活化閒置空間，持續執行公托、公幼、親子館倍增計劃。

他說，台中和新北皆努力在各地區閒置國有用地、閒置教室、回饋空間、活動中心等公有設施增設公托中心，提供○至6歲幼兒和家長親子共學空間和遊戲活動空間，不僅活化地方空間，還能節省資源，值得基隆借鏡。

在托育津貼方面，謝國樑主張將孩子每月的托育津貼提高到1萬元，除了有中央補助，另外加碼公共托育合作聯盟補助津貼，包括未滿2足歲幼兒送加入合作聯盟托育服務暨準公共化的保母，每月加領2000元，送托合作聯盟暨準公共化托嬰中心每月加領3000元。